Después de la goleada del fin de semana ante Newell's en La Bombonera que devolvió las sonrisas, hay dos temas que son el foco de preocupación en Boca: el primero tiene que ver con la salud de Miguel Ángel Russo, mientras que el segundo será la ausencia de Leandro Paredes en el duelo del fin de semana ante Barracas Central por estar convocado a la Selección Argentina. En este contexto, Ander Herrera se perfila para ser su reemplazante el próximo sábado ante el Guapo.

Luego de atravesar un año muy complejo con múltiples lesiones musculares que frustraron su ciclo en el Xeneize, el ex Atheltic Bilbao, PSG y Manchester United volvió a jugar hace una semana y media, reapareciendo desde el banco de suplentes en la derrota 2-1 contra Defensa y Justicia. Ante Newell's, nuevamente ingresó 20 minutos con el encuentro ya 5-0, pero más allá del contexto favorable dejó una buena imagen desde lo futbolístico.

Herrera es el principal apuntado para tomar el lugar de Paredes, pero dependerá de cómo responda a los entrenamientos en la semana. Vale aclarar que hace dos meses, tras recibir el alta médica de su quinta lesión muscular en seis meses, Russo y sus ayudantes llevaron de a poco al volante hasta aparecer recién en los dos últimos partidos. El otro en contención para Claudio Úbeda si no se decide por el vasco es el chileno Williams Alarcón.

Con sus minutos ante Newell's y Defensa y Justicia, Herrera pica en punta para el sábado. (X @BocaJrsOficial)

En cuanto a su rendimiento, Herrera apenas cosechó 478 minutos de juego oficiales, repartidos en 11 encuentros en los que todavía no pudo marcar ni repartir asistencias. Acumula una tarjeta amarilla y una expulsión (esta se dio fuera del campo cuando fue reemplazado ante Benfica en el Mundial de Clubes). Tras pasar un largo tiempo fuera de las canchas y poniéndose a punto, el vasco tendrá una gran chance de mostrarse el próximo fin de semana.