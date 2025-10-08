Cristiano Ronaldo entró al club de los billonarios: la fortuna de un astro

Cristiano Ronaldo volvió a marcar un récord, pero esta vez fuera de las canchas. La estrella portuguesa se convirtió en el primer futbolista en alcanzar la categoría de billonario, tras firmar la extensión de su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita, que incluye ingresos récord y participación accionaria en el club.

El acuerdo firmado en junio posicionó a CR7 en un selecto grupo de atletas con un patrimonio neto superior a los 1.400 millones de dólares, según Bloomberg. Su salario anual y bonificaciones ascienden a unos 200 millones de dólares libres de impuestos, además de una bonificación por la firma del contrato de 30 millones de dólares y beneficios exclusivos, como el acceso a un jet privado.

A lo largo de más de dos décadas, Cristiano supo capitalizar su imagen y consolidar su carrera en clubes como Manchester United, Juventus y Real Madrid. Entre 2002 y 2023, acumuló más de 550 millones de dólares en salarios y sumó ingresos millonarios a través de contratos comerciales con marcas como Nike, Armani y Castrol, que aportaron más de 175 millones a su fortuna.

Su visión de negocios también incluye inversiones inmobiliarias de lujo en Portugal: posee residencias en Madeira y Lisboa, y desarrolla un proyecto de 20 millones de euros en Quinta da Marinha, cerca de la capital lusa. Además, ha diversificado su patrimonio con gimnasios, hoteles bajo su marca y actividades deportivas emergentes como el pádel.

El contrato con Al-Nassr no solo incrementó sus ingresos deportivos, sino que le otorgó un 15 % de participación en el club, acercándolo a la gestión y administración deportiva, uno de sus objetivos tras el retiro. Su influencia también se refleja en redes sociales, con más de 660 millones de seguidores en Instagram, potenciando su valor publicitario global.

Con 40 años, Cristiano mantiene su carrera activa y planea finalizarla en Arabia Saudita, mientras continúa proyectando su futuro como inversionista y posible propietario de clubes, siguiendo modelos como el de David Beckham con el Inter Miami.

Su patrimonio lo coloca al nivel de atletas como Roger Federer o Michael Jordan, pero con la particularidad de que la mayor parte de su fortuna proviene directamente de su desempeño deportivo, y no solo de negocios fuera del campo.