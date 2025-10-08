Murió Miguel Ángel Russo, DT campeón con Boca

Miguel Ángel Russo, de 69 años, murió este miércoles luego de atravesar una dura enfermedad. El entrenador, que se encontraba bajo cuidados médicos en su domicilio, fue una de las figuras más respetadas del fútbol argentino.

Su fallecimiento fue confirmado por fuentes cercanas a la familia y generó inmediatas muestras de pesar en el ambiente deportivo. Boca Juniors, club con el que Russo obtuvo la Copa Libertadores 2007, expresó sus condolencias a través de sus canales oficiales.

Trayectoria y títulos destacados

Russo comenzó su carrera como futbolista en Estudiantes de La Plata, donde disputó más de 400 partidos entre 1975 y 1988. Como director técnico, dirigió a equipos como Lanús, Vélez Sarsfield, Rosario Central, Racing Club, San Lorenzo, Millonarios (Colombia) y Boca Juniors, entre otros.

Su mayor logro fue la Copa Libertadores 2007 con Boca, junto a Juan Román Riquelme como figura. También obtuvo títulos locales e internacionales con distintos clubes, consolidando su perfil de entrenador táctico y formador.

Su último paso por Boca

Russo tuvo tres etapas como entrenador de Boca Juniors: la primera en 2007 y la segunda entre 2020 y 2021. En su regreso, logró el título de la Superliga Argentina 2019/2020, en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19.

Durante ese ciclo, apostó por consolidar a jóvenes del club y mantener una estructura de juego competitiva, con respaldo del Consejo de Fútbol encabezado por Riquelme.