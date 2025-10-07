Abrazo futbolero para "Miguelo": figuras y clubes respaldan a Russo en su difícil momento

Miguel Ángel Russo atraviesa un momento delicado de salud que ha conmovido al fútbol argentino y sudamericano. El técnico de Boca, de 69 años, permanece internado en su domicilio con pronóstico reservado, mientras recibe un masivo respaldo de colegas, jugadores y clubes que reconocen su trayectoria y su aporte al deporte.

El Xeneize informó oficialmente sobre la situación, cerrando el comunicado con un mensaje de acompañamiento: "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento". Desde Rosario Central, su histórico rival y otras instituciones, expresaron palabras de aliento: "Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón", compartió el club rosarino.

Entre las figuras que se pronunciaron, Ángel Di María destacó en sus redes sociales su apoyo al entrenador, mientras que Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, escribió: "Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos". Estudiantes de La Plata, club donde Russo desarrolló su carrera como jugador, y su presidente Juan Sebastián Verón también manifestaron su solidaridad.

El apoyo no se limitó a Argentina: clubes como Lanús, Conmebol y varias instituciones sudamericanas se sumaron a los mensajes de aliento. En especial, Millonarios de Colombia, equipo que Russo condujo a dos títulos, emitió un comunicado emotivo: "Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza Miguel! ¡La Familia Azul está contigo! Todo se cura con amor".