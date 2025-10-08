Karina Maureira: “Neuquén demostró que puede ordenarse incluso sin ayuda nacional”

La candidata a diputada nacional por La Neuquinidad, Karina Maureira, afirmó que “Neuquén hoy está ordenada y, una provincia cuando está ordenada, es eficiente”. Sostuvo que esta situación es resultado de una decisión política firme del gobernador Rolando Figueroa para priorizar sectores estratégicos y mantener el funcionamiento del Estado.

En ese sentido, Maureira señaló que no es fácil gobernar cuando los fondos nacionales no llegan, en alusión a la falta de aportes por parte del gobierno central, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Sin embargo, valoró que la provincia haya mantenido activa la obra pública, sin paralizar proyectos esenciales y asistiendo a los municipios y comisiones de fomento.

La dirigente explicó que su trayectoria en los medios de comunicación le permitió recorrer gran parte del territorio neuquino y observar el crecimiento de las localidades. Según indicó, esa experiencia le da una perspectiva amplia sobre los desafíos que enfrenta la provincia y las oportunidades que debe aprovechar para seguir desarrollándose.

Maureira consideró que es momento de abrir el debate sobre el crecimiento demográfico y el aporte económico que realiza Neuquén al país, especialmente como productora de hidrocarburos. En ese contexto, insistió en la necesidad de revisar el reparto de recursos nacionales y fortalecer la defensa de los intereses provinciales en el Congreso.

“De 100 pesos que se tributan en Neuquén, vuelven 51 en coparticipación, mientras que en otras provincias llegan hasta 700”, ejemplificó la candidata. En ese sentido, sostuvo que la distribución actual no refleja el esfuerzo de las provincias productoras y reclamó una nueva ley que garantice equidad fiscal y federalismo real.

Finalmente, Maureira subrayó que la ley de coparticipación federal vigente “ha quedado vetusta” y necesita una actualización urgente. Junto a Joaquín Perren, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset y Julieta Corroza, integra la lista de La Neuquinidad que acompaña al gobernador Rolando Figueroa en las elecciones del 26 de octubre, con el objetivo de representar a Neuquén en el Congreso nacional.