Proyecto minero Ivana: Río Negro apuesta al empleo local

Priorizar la contratación de mano de obra local y fortalecer la formación laboral vinculada al desarrollo del proyecto minero Ivana es el objetivo del acuerdo que se firmó el fin de semana y contó con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Yamila Direne de Valcheta.

El convenio establece un sistema conjunto de búsqueda, selección y derivación de perfiles laborales, articulado entre las bolsas de trabajo municipales y provinciales. Además, contempla capacitaciones y programas de reconversión laboral, asegurando que la mano de obra local esté preparada para todas las fases del proyecto, cumpliendo la Ley Provincial N° 5804.

El Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, afirmó que el proyecto Ivana es “una oportunidad concreta para que Valcheta y toda la Región Sur sean protagonistas del desarrollo provincial”. Por su parte, la Secretaria de Trabajo, María Marta Ávilez, resaltó que “el progreso real es el que incluye a todos y todas, y aquí cada nueva inversión se traduce en empleo y capacitación”.

La Intendenta Yamila Direne destacó la articulación lograda y el impacto directo en la comunidad: “Esto se traduce en formación, empleo y oportunidades reales para nuestra gente”. La Secretaría de Minería fiscalizará que se cumpla la contratación local, mientras que el Municipio y la Secretaría de Trabajo coordinarán los registros de postulantes y la empresa presentará los perfiles requeridos para cada etapa.

El proyecto Ivana, enfocado en la producción de uranio, representa una oportunidad estratégica para diversificar la economía de la Región Sur. Se origina a partir de investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que detectaron anomalías uraníferas tanto en la Cuenca Neuquina, en Mendoza, como en registros petroleros del norte rionegrino.