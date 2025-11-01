Con calculadora en mano, Independiente va por otro triunfo en el Clausura

Desde las 20hs de hoy sábado, Independiente recibe en el Libertadores de América- Ricardo Bochini, a Atlético Tucumán, por la fecha 14 del grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El rojo necesita ganar y hacer muchas cuentas para lograr la clasificación.

Después de 15 partidos, Independiente volvió al triunfo la pasada fecha ante Platense por 3-0, resultado que no lo sacó de la última colocación, pero que le dan tres puntos clave. El Rojo sueña con ganar los tres partidos que le restan en la primera fase y que se dé una milagrosa combinación de resultados para clasificar a los octavos de final.

En el medio de un proceso futbolístico complicado, donde los hinchas hicieron sentir su malestar a los jugadores la pasada fecha, Gustavo Quinteros buscará levantar a un equipo que hace pocos meses peleaba por el título. En la actual competencia acumula 9 unidades, producto de un triunfo, 6 empates y 6 derrotas.

Por otro lado el elenco tucumano también atraviesa un presente complicado, con dos derrotas en gila y un clima tenso entre jugadores e hinchas. En su último partido cayó 2-1 ante San Lorenzo en Tucumán. Se ubica en el octavo puesto del Grupo B con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. Luego de la salida de Lucas Pusineri, Hugo Colace se hace cargo del plantel.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Pablo Galdames, Rodrigo Cedrés; Santiago Montiel, Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Carlos Auzqui, Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Ramiro Ruiz Rodríguez; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Datos del partido

Hora: 20:00

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini