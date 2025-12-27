La Premier League se prepara para una transformación profunda, y es que a partir de la temporada 2026/27, las casas de apuestas dejarán de figurar en el frente de las camisetas como sponsor principal, lo que pone fin a más de dos décadas de vínculos comerciales con una de las industrias más lucrativas para los clubes. Aunque sus logos podrán seguir presentes en las mangas, en los entrenamientos y en carteles publicitarios, el cambio es un quiebre en el modelo de ingresos de la mayoría de los equipos.

Esta decisión fue consensuada en 2023, en medio de presiones del gobierno británico y grupos activistas que apuntaban al vínculo entre el fútbol y la ludopatía, y en la actualidad, con la norma a punto de entrar en vigencia, muchos clubes deberán sortear el desafío económico de reemplazar contratos valuados en conjunto en más de 100 millones de libras anuales (más de 135 millones de dólares). Las casas de apuestas se transformaron en sponsors casi exclusivos de los equipos que no conforman en "Big Six", con acuerdos que, en algunos casos, superaron los 10 millones de libras por temporada, casi 14 millones de dólares).

Equipos como Fulham, Aston Villa, West Ham, Everton, Wolves, fueron los más ligados al sector del juego en los últimos años. En el caso del Fulham, fue el primero en tener como sponsor principal a una casa de apuestas, en 2002, y desde entonces firmó con siete compañías distintas. El Everton, por su parte, tuvo uno de los contratos más altos con Stake, que en su momento fue presentado como un acuerdo récord, y su salida es forzada, no solo por la regulación sino también por el rechazo de los hinchas que perciben la promoción del juego como un problema ético y social.

A diferencia de estos clubes, los denominados grandes del fútbol ingles, Liverpool, Manchester United y City, y también el Arsenal, nunca se apoyaron en patrocinadores de apuestas, ya que su presencia global les permitió atraer marcas de otros sectores como bancos, aerolíneas o aseguradoras, que ofrecen cifras superiores y además una imagen más estable. Esta diferencia se da gracias a la brecha comercial entre los clubes más poderosos y aquellos que ahora deberán intentar acuerdos con sectores que, hasta hace poco, estaban fuera de su alcance.

El futuro de los sponsors de la Premier League parece apuntar a varios caminos, las empresas de tecnología, el turismo, las criptomonedas e incluso marcas locales empiezan a aparecer como opciones viables. Algunas compañías, que antes parecían lejanas, como Compare the Market o KP Snacks, ya se posicionaron en otros deportes como el cricket, y podrían estar ante su oportunidad de avanzar hacia el fútbol de élite con precios accesibles.

Aunque el cambio busca reducir la exposición de las apuestas con el deporte, estas seguirán formando parte de la Premier y del fútbol mundial en general. Si bien el impacto visual en las camisetas será menor, los mensajes publicitarios y los carteles seguirán apareciendo cada fin de semana, aunque en términos comerciales, el escenario ya está cambiando y los clubes tendrán que adaptarse rápido para no quedarse atrás en una liga donde los ingresos son imprescindibles para competir.