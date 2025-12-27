Marco Dianda sigue escribiendo su nombre en los libros de historia del automovilismo nacional. El piloto de Guatimozín se consagró campeón del TC Pista y estableció una nueva marca de precocidad en la categoría: con 17 años, 8 meses y 5 días, se convirtió en el monarca más joven de la historia de la “telonera”.

De esta manera, Dianda superó el récord que permanecía vigente desde 2008 en manos de Agustín Canapino, quien había logrado el título con 18 años. Este logro consolida la proyección del cordobés, quien ha mantenido una costumbre desde su desembarco en la ACTC, romper barreras de edad. Siempre a bordo de una Dodge del Galarza Racing.

El camino al título en su temporada debut en el TCP fue una demostración de talento y regularidad. A lo largo de las 15 fechas del calendario, Dianda acumuló estadísticas propias de un experimentado: sumó 3 victorias, subió a 8 podios y ganó 6 series. Además, demostró su velocidad pura al conseguir 5 pole positions, siendo la referencia de los sábados. Su adaptación a la especialidad fue inmediata, ratificando lo que ya había insinuado en su paso por el Mouras.

Antes de su coronación en el TC Pista, Dianda tuvo un paso arrollador por el TC Mouras en 2024, donde el título se le escapó por un suspiro. Terminó como subcampeón a tan solo 0,75 puntos de Gastón Iansa, quien se llevó la corona.

Fue el piloto más ganador de esa temporada con 5 triunfos (incluyendo su victoria en el debut), 8 podios y 1 pole position en 13 carreras. Aquella primera victoria en la apertura de 2024 en La Plata también fue histórica. La consiguió con 15 años y 9 meses, se había convertido en el ganador más joven de la divisional, superando a Esteban Cístola (17 años y 3 meses).

Rompiéndo récords desde los 14 años

La carrera de Dianda en la órbita de la ACTC ha sido meteórica. Su debut se produjo en 2023 en el TC Pista Mouras cuando tenía apenas 14 años, convirtiéndose en el inscripto más joven en la historia de las categorías fiscalizadas por la entidad.

Para ello, su equipo debió solicitar un permiso especial, dado que el reglamento estipulaba una edad mínima de 15 años. En esa misma temporada 2023, con 14 años y 11 meses, ganó en la 4ª fecha y quebró el récord de Otto Fritzler (quien había ganado en TCP con 16 años) como el piloto más precoz en vencer dentro de la ACTC.

Ahora, con el título de TC Pista bajo el brazo y la habilitación para ascender al Turismo Carretera, la pregunta es inevitable: ¿Qué nuevo récord buscará romper Marco Dianda en la “máxima”?