Sábado 27 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Tránsito y seguridad vial

Choque en la Ruta 22, a metros de la caminera de Senillosa: un minibus volcado y más de 20 heridos

Un accidente de tránsito ocurrió este sábado a la tarde en la Ruta Nacional 22, antes del puesto caminero de Senillosa. Un Renault 12 Break estuvo involucrado y el hecho generó demoras y circulación reducida.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 21:53
Así quedó el Renault 12 Brake. Gentileza: Asociación Bomberos Voluntarios de Plottier

Un accidente vial se registró este sábado por la tarde, alrededor de las 17.30, sobre la Ruta Nacional 22, antes de llegar al puesto caminero de Senillosa. De acuerdo con la información preliminar, el siniestro involucró a un Renault 12 Break, que presentó un fuerte impacto en su lateral derecho.

En el hecho también participó otro vehículo, un minibus de una colonia de vacaciones del paraje Pilo Lil, que terminó volcado sobre la calzada. El saldo fue de 21 personas heridas, aunque no se precisó la mecánica exacta del accidente.

El minibus de una colonia de vacaciones quedó volcado. Gentileza: Asociación Bomberos Voluntarios de Plottier

Tras el siniestro, se produjo reducción de carriles y demoras en la circulación, por lo que se advirtió a los conductores que transitaban por el sector.

Trabajaron en el lugar ambulancias de Senillosa, Plottier. Y el S.I.E.N. con médicos y enfermeros. Además,  participaron Bomberos Voluntarios de Senillosa y de Plottier; Policías de varias unidades; personal de tránsito y Defensa civil de Plottier.

Gran despliegue para normalizar la situación. Gentileza: Asociación Bomberos Voluntarios de Plottier

Precauciones al circular por la zona

  • Reducir la velocidad en inmediaciones del puesto caminero de Senillosa.

  • Respetar las indicaciones del personal de seguridad vial.

  • Mantener la distancia de frenado ante posibles retenciones.

  • Evitar maniobras riesgosas en tramos con circulación reducida.

