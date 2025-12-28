Un accidente vial se registró este sábado por la tarde, alrededor de las 17.30, sobre la Ruta Nacional 22, antes de llegar al puesto caminero de Senillosa. De acuerdo con la información preliminar, el siniestro involucró a un Renault 12 Break, que presentó un fuerte impacto en su lateral derecho.

En el hecho también participó otro vehículo, un minibus de una colonia de vacaciones del paraje Pilo Lil, que terminó volcado sobre la calzada. El saldo fue de 21 personas heridas, aunque no se precisó la mecánica exacta del accidente.

El minibus de una colonia de vacaciones quedó volcado. Gentileza: Asociación Bomberos Voluntarios de Plottier

Tras el siniestro, se produjo reducción de carriles y demoras en la circulación, por lo que se advirtió a los conductores que transitaban por el sector.

Trabajaron en el lugar ambulancias de Senillosa, Plottier. Y el S.I.E.N. con médicos y enfermeros. Además, participaron Bomberos Voluntarios de Senillosa y de Plottier; Policías de varias unidades; personal de tránsito y Defensa civil de Plottier.

Gran despliegue para normalizar la situación. Gentileza: Asociación Bomberos Voluntarios de Plottier

Precauciones al circular por la zona