Desde el 3 al 7 de noviembre en París, Francia, se disputará el mundial de Judo en categoría veteranos, competencia estelar que contará con cuatro neuquinos arriba del tatami. Dirán presente el primer día de la gran cita, Néstor Arriagada en M3 hasta 73kg, Maximiliano Garza en M4 hasta 81kg, y Gustavo Bertulini en M4 -73kg.

En tanto, el miércoles será el turno de Marco Lino en M6 hasta los 66kg. El neuquino es campeón nacional, sudamericano y Panamericano, donde ahora buscará el gran logro mundial.

Francia recibirá más de 2500 deportistas durante varios días

“Las expectativas nuestras además de tener esta gran experiencia mundial, dejar todo en el tatami y tratar de llegar a lo más cercano al podio” expresó Lino; y agregó: “Teniendo en cuenta que cada categoría tiene más de 30 competidores una tarea difícil pero no imposible, ya que vamos a enfrentar a los mejores judokas del mundo de todos los tiempos”.

La competencia contará con competidores de 68 países, con un total de 2571 atletas. Serán 2146 judocas caballeros divididos en 63 categorías, mientras que competirán 425 mujeres en 53 divisiones. La Confederación Panamericana presentará un total de 266 competidores, donde estarán los cuatro neuquinos.