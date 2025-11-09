Sarmiento de Junín derrotó 2 a 1 a Instituto de Córdoba en el estadio Eva Perón, en el marco de la continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Con este resultado, el Verde se salvó del descenso a una jornada del cierre del certamen y sueña con la clasificación a los playoffs.

Juan Manuel Insaurralde y Manuel García convirtieron los goles de Sarmiento, que sufrió el descuento de Stéfano Moreyra. El Verde de Junín cerrará la fase regular como visitante de San Lorenzo, donde buscará meterse en la próxima ronda. La Gloria que dirige el mendocino Daniel Oldrá, quedó sin chances matemáticas de playoffs y en la última jornada recibirá a Talleres en el clásico de Córdoba.

En el amanecer del partido, antes de los dos minutos llegó la pertura del marcador por el gol de cabeza del experimentado defensor central Juan Manuel Insaurralde con pasado en Boca Juniors para poner en ventaja a los bonaerenses. Tan solo cinco minutos después, Sarmiento puso el 2 a 0 y Junín se volvió una fiesta pensando en la permanencia en Primera.

La "Gloria" no logró inquietar al rival que jugó el partido realmente como lo que significaba para el local que consiguió jugar otro año más en la máxima categoría del fútbol argentino.

En la segunda parte, Instituto comenzó a jugar mejor aprovechando los nervios del rival que se metió más atrás pensando en conseguir esos puntos vitales. A los 22 minutos de la segunda parte Instituto consiguió el descuento a través de Stefano Moreyra.

El equipo del "Gato" Oldrá siguió intentando, pero no logró conseguir el empate y se quedó sin chances de meterse entre los ocho que avanzan de ronda en el Torneo Clausura.

Mientras que Sarmiento, consiguió su primer objetivo, permanecer en la máxima categoría.

Resumen de Sarmiento de Junín 2 Instituto de Córdoba 1