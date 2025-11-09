Con un discutido penal en tiempo adicionado, Aldosivi le ganó 1 a 0 a Banfield en el estadio Florencio Sola un partido correspondiente a la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. La victoria dejó al conjunto marplatense expectante de lo que haga a continuación Godoy Cruz en su visita a Atlético Tucumán ya que si los cuyanos no ganan Aldosivi se aseguraría la permanencia en la última fecha con un triunfo como local ante San Martín de San Juan. Con los tres puntos sumados, Aldosivi quedó con 30 unidades, dos más que San Martín y Godoy Cruz (que juega a continuación con Atlético Tucumán).

Este domingo, en el Florencio Sola, el local arrancó un poco mejor pero rápidamente, pasados los 5 minutos iniciales, Aldosivi se acomodó en el campo, se mostró muy firme en defensa y combativo en el medio y, poco a poco, llevó el juego a campo rival. Inclusive encontró algunos espacios en tres cuartos de cancha que no pudo aprovechar.

Los dirigidos por Guillermo Farré prácticamente no corrieron riesgos en el arco propio, al punto que Jorge Carranza no tuvo intervenciones exigidas más allá de estar atento para cortar los envíos aéreos que cayeron en su zona.

En ataque, es verdad, a Aldosivi le faltó precisión al momento de pisar el área banfileña como para poder poner un hombre propio de cara al gol. De todos modos la visita tuvo la más clara cuando a los 23′, Giuliano Ceratto capturó un despeje corto y desde 25 metros metió un derechazo que se fue apenas desviado sobre la base del poste de Sanguinetti.

El arranque del complemento fue otra historia. Porque un Banfield más preciso incomodó a Aldosivi, que ya no mostró la solidez de la primera etapa. Por eso en el primer cuarto de hora el equipo de Pedro Troglio fue mucho más y convirtió en figura a Carranza.

El experimentado arquero cordobés despejó con el pie un derechazo cruzado de López García (3′) y se lució en el mano a mano ante un Auzmendi que corrió solo con el balón desde tres cuartos de cancha pero se topó con el achique del arquero que neutralizó su definición con el pecho (12′). En el medio otra vez el lateral López García recibió un envío cruzado y le dio con derecha, apenas desviado (6′).

Aldosivi se acomodó un poco mejor, dejó de sufrir y emparejó las acciones. No generó demasiado en ataque, es verdad, pero cuando se jugaban 5 de los 6 adicionados por Lobo Medina, Agustín Palavecino armó una buena maniobra individual, quedó de frente al arco y le dio fuerte con zurda pero se topó con una buena atajada de Sanguinetti.

Sin embargo, a los 51′, Lobo Medina fue llamado por el VAR y terminó cobrando un penal por falta a Federico Gino. El propio uruguayo tomó la responsabilidad a los 58′, le dio con derecha desde los doce paso y convirtió un gol que se gritó en media Mar del Plata.