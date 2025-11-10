Este martes 11 de noviembre, Ubaldo Matildo Fillol recibirá un nuevo reconocimiento a su legendaria carrera al ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, con sede en México. El icónico ex arquero de la Selección Argentina y figura histórica de River Plate, Racing Club de Avellaneda, Vélez Sarsfield en la Argentina y Flamengo de Río de Janeiro y Atlético Madrid, será parte del selecto grupo de personalidades homenajeadas en esta edición, compartiendo la distinción con otras grandes leyendas del deporte.



"Nos vemos en unos días. Abrazo de palo a palo", expresó el Pato en sus redes sociales confirmando su participación en el evento. La ceremonia se realizará el martes en territorio mexicano y representa un nuevo homenaje a su excepcional trayectoria bajo los tres palos, consolidando su legado como uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol.

"El Pato" junto al neuquino Gabriel Arias

Este año serán 18 las figuras del fútbol mundial que recibirán este prestigioso reconocimiento. Fillol será el único argentino en la lista, pero compartirá el escenario con nombres de enorme peso como Iker Casillas, René Higuita, Gary Lineker, Diego Forlán, Dunga, Ronald Koeman, Bernardo "Manolete" Hernández, Osvaldo Castro, José Martínez Pirri, Luis Flores, Miguel España, Juan Francisco Palencia, Gerardo Torrado, Ignacio Ambriz, Milton Queiroz Tita, Abby Wambach y Guadalupe Tobar.



La selección de los nuevos miembros del Salón de la Fama se realiza mediante una votación de 140 periodistas especializados durante el mes de marzo. Los elegidos son anunciados públicamente y posteriormente invitados a la ceremonia anual, un evento que consagra a figuras con carreras sobresalientes tanto a nivel local como internacional, representando uno de los mayores honores dentro del fútbol profesional.