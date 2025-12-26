Un adulto mayor fue atropellado este viernes antes del mediodía en la ciudad de Centenario, en un siniestro vial ocurrido sobre calle San Martín, a pocos metros de Marcial Bravo, en la zona del Casco Viejo. El hombre fue rápidamente asistido por personas que se encontraban en el lugar y luego trasladado al Hospital Natalio Burd, donde quedó en observación.

Según las primeras informaciones aportadas por testigos, el peatón fue embestido por un auto Peugeot 208 de color rojo, conducido por una mujer. El impacto habría sido leve, pero suficiente para que el hombre cayera sobre la calzada y sufriera un corte detrás de una oreja y golpes en el cuello y la espalda.

De acuerdo al relato, una camioneta se detuvo a mitad de cuadra para permitir el cruce del peatón, pero la conductora del auto intentó sobrepasar al rodado, presumiendo que iba a estacionar, y se encontró de manera repentina con el hombre cruzando la calle.

Un bombero voluntario que esperaba el colectivo en una parada cercana fue el primero en asistir al adulto mayor y en dar aviso a sus compañeros del cuartel. Minutos después arribaron al lugar el móvil 19 de Bomberos, personal policial de Tránsito Villa Obrera y una ambulancia del hospital local. También colaboró una enfermera de un centro médico cercano, quien brindó asistencia tanto a la víctima como a la conductora del vehículo.

Desde un kiosco ubicado en las inmediaciones, vecinos aportaron una silla y agua para la mujer, quien se encontraba en estado de shock tras el accidente.

El comisario Fernando Larrosa, de Tránsito Villa Obrera, informó que el vehículo circulaba por calle San Martín en sentido sur–norte cuando se produjo el siniestro.

“El masculino, de aproximadamente 80 años, fue trasladado para su evaluación médica. Las circunstancias del hecho están en etapa de investigación y su estado de salud no revestiría gravedad”, señaló.

Además, Larrosa confirmó que el test de alcoholemia a la conductora dio negativo y que la mujer contaba con toda la documentación obligatoria al momento del control.

El hecho generó preocupación entre vecinos y volvió a poner en foco la importancia de extremar las precauciones al circular, especialmente en sectores con alto tránsito peatonal y presencia de adultos mayores.