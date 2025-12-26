La Libertad Avanza impuso hoy su criterio junto a aliados para la votación del Presupuesto en el Senado, donde se estableció que los artículos se tratarán en la discusión en particular y no durante la sesión por el proyecto en general, para evitar abrir así el debate sobre el financiamiento docente y temas universitarios.

La decisión de cómo se votará el Presupuesto figura en el acta de labor parlamentaria que fue aprobada por 39 a 33 votos, ya que tres radicales y dos santacruceños rechazaron ese criterio porque se oponen al artículo 30 referido a los pisos de financiamiento de la educación.

Los radicales que votaron contra el oficialismo son Flavia Fama, Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, y los santacrueños José Carambia y Natalia Gadano.

Si bien el oficialismo impuso su postura, el peronismo rechazó este criterio al sostener que es inválido porque no obtuvieron los dos tercios de los votos.

En ese sentido, el jefe del interbloque peronista Popular, José Mayans, criticó con dureza a la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, al afirmar que la votación solo es “valida si tienen dos tercios para tratar hoy el presupuesto; están violentando la casa de las leyes”.

Señaló que Bullrich “se olvida o no conoce el reglamento, es inoperante como ministra de Seguridad y como jefa del bloque y ahora viene acá a embarrar la cancha”.

Sin responder a Mayans, Bullrich pidió votar las dos actas de labor parlamentaria: la del 16 de diciembre sobre la composición de las comisiones y la realizada este viernes donde se estableció la votación por capítulos.

La ex ministra de Seguridad fue a la sesión con el objetivo de llevarse el trofeo de tener la ley de Presupuesto 2026 para que el Gobierno cumpla con los organismos internacionales, y no responderá los ataques del peronismo, según indicaron fuentes del espacio a la Agencia Noticias Argentinas.

Su política en la sesión es que otros se queden con los aplausos y los gritos, pero que Milei tenga las leyes, agregaron los voceros consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

Para el oficialismo era clave no votar por capítulo para no abrir una discusión sobre el artículo 30 que deroga la normativa que establece un piso del 6% del PBI para el financiamiento de la educación y un aumento gradual para la ciencia y técnica.

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

Ese capítulo también contiene el artículo 12, donde se fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden del 4,8 billones de pesos pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos.

Al respecto, fija que las “universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de

Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”.

Además el extenso capítulo 2 también incluye los fondos para los Bosques Nativos y una compensación para las provincias que no necesitaron reprogramar deudas en el 2002 y que la Nación adeuda desde esa fecha, entre otros temas.

Sesiona el Senado tras conseguir quórum

El Senado sesiona tras haber conseguido quórum reglamentario la Libertad Avanza (LLA) junto a sus aliados de la UCR, PRO y bloques provinciales para debatir el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.

La sesión se realiza sin haber alcanzado un acuerdo entre los bloques peronistas y el oficialismo y sus aliados, ya que la LLA quiere votar por capítulos y no por artículos como quiere el kirchnerismo.

Los artículos más cuestionados por los aliados del Gobierno son el 12 referidos a los requisitos de las universidades nacionales para obtener los recursos que gira el PEN y sobre la derogación de artículos de las leyes de financiamientos de la educación.

Es la primera sesión extraordinaria con la nueva composición donde el oficialismo será la segunda fuerza con 21 miembros, detrás del peronismo que tiene 28 integrantes.

