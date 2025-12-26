Un incendio de grandes proporciones se desató en la tarde de este viernes en el sector zona costa, al lado de la cancha de carreras de caballos de Rincón de los Sauces. El fuego que rápidamente se expandió debido al fuerte viento, amenaza con arrasar con viviendas cercanas y ha movilizado a numerosas dotaciones de bomberos y personal de emergencia en un intento por contenerlo.

Desde que se desató el incendio, varias dotaciones de bomberos locales y de otras localidades cercanas han llegado al lugar para combatir las llamas. Además, el Municipio de la localidad ha desplegado camiones cisternas, que junto con el apoyo de empresas locales, están colaborando para sofocar el incendio. Sin embargo, el viento constante está dificultando las labores de los bomberos, quienes luchan contra el avance del fuego y la gran cantidad de humo que ya afecta a la zona.

Las autoridades han solicitado a la población que mantenga la calma y evite acercarse al área del incendio para permitir que los equipos de emergencia trabajen con mayor eficacia. Además, se ha emitido un alerta para los habitantes de las chacras cercanas, recomendándoles que evacúen sus hogares si el fuego se acerca a sus propiedades.