Este lunes, Lionel Messi sorprendió a los seguidores del Barcelona apareciendo en el Camp Nou. El capitán de la Selección Argentina, y actual jugador del Inter Miami compartió una serie de fotos y videos de su reciente visita al estadio, dejando un mensaje que ilusionó a los hinchas del Barça en el que sugirió la chance de una posible vuelta.

En el mensaje que acompañó las imágenes, el astro argentino manifestó: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", contó Messi en su cuenta de Instagram. El posteo se viralizó rápidamente, reavivando la ilusión de los hinchas blaugranas que aún recuerdan la salida abrupta y sin despedida oficial debido a que la dirigencia de Barcelona, comandada por Joan Laporta, decidiera que el contrato del '10' no debía ser renovado por los problemas económicos de la institución.

En los últimos días, Laporta había anticipado la posibilidad de organizar un "partido homenaje" para Messi donde el argentino retornara al renovado Camp Nou, que todavía se encuentra en remodelación. El actual presidente culé definió esta chance como una "hermosa manera de inaugurar el Camp Nou". No obstante, al deseo del jugador y de la afición de cerrar un ciclo pendiente se le suma, quizás, la posibilidad de un retorno para jugar una temporada más en el Barça.

¿Es posible un retorno?

Si bien no resulta sencillo que los caminos de Messi y Barcelona se vuelvan a juntar porque Leo acaba de renovar contrato hasta 2028 con Inter Miami, el deseo manifiesto del jugador que quedó en evidencia en el posteo en Instagram tendrá como principal obstáculo la figura de Laporta, con quien la relación no quedó del todo bien luego de su inesperada salida en 2021 con destino al PSG. Esto se visibiliza en el contexto de las fotos de un astro argentino que se ve en soledad y de noche, como si se hubiera colado en medio de la madrugada en el Camp Nou para rememorar viejas hazañas.

Messi y Laporta, una relación que todavía sigue herida. (Foto: Marca)

El argentino, que previamente había tenido (como muchos referentes del Barça) diferencias con Josep Bartomeu, previo mandatario del club catalán, apoyó públicamente a Laporta para que volviera a ser elegido como mandamás culé. No obstante, cuando se precipitó su salida Messi se sintió defraudado, ya que el argentino interpretó que no hizo todo lo que debía hacer para lograr que permaneciera en la institución. La decisión será del crack argentino, pero está claro que no es un movimiento fácil de realizar.