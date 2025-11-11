La fecha 15 del fútbol argentino dejó mucho más que el eco del Superclásico. En el fondo de la tabla, la lucha por la permanencia se volvió un infierno: tres equipos pelean por no caer al abismo cuando apenas resta una jornada para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura.

Después del final de la temporada, serán dos los que pierdan la categoría: uno por la tabla anual y otro por los promedios. El tercero se salvará, aunque con el corazón en la boca. En ese triángulo de angustia aparecen Aldosivi, Godoy Cruz y San Martín de San Juan, que llegan a la última fecha con los números al límite y la calculadora en la mano.

En los promedios, el “Tiburón” dio un pequeño respiro al vencer 1-0 a Banfield en el Sur, resultado que le permitió superar al “Santo” sanjuanino (0.903), que apenas rescató un empate agónico ante Talleres. El cierre promete ser a pura tensión: en la última jornada, los dirigidos por Leandro Romagnoli visitarán justamente a Aldosivi, en un duelo directo que puede marcar el destino de ambos.

La tabla anual no ofrece mucho alivio. El “Tomba” mendocino está último, igualado con San Martín, y depende no solo de su propio resultado sino de lo que ocurra entre el Tiburón y el Santo. Si Aldosivi gana, puede arrastrar a Godoy Cruz a la Primera Nacional. Un cierre dramático, con los tres equipos jugando más que un partido.