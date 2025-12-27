Chelsea y Aston Villa fue uno de los grandes partidos de la 18ª fecha de la Premier League que tuvo en cancha a los argentinos Enzo Fernández y Emiliano Dibu Martínez en Stamford Bridge, donde fue victoria visitante por 2 a 1 para afianzar su protagonismo detrás de Arsenal y Manchester City.

A los 36 minutos del partido llegó la apertura del marcador a favor de local, desde un tiro de esquina ensayado desde la izquierda, a perfil cambiado que cayó contra el área chica defendida por el arquero de la Selección Argentina. Fernández y Joao Pedro hicieron las maniobras de distracción para dificultarle la salida al número 23 que sólo vio cómo ingresó la pelota lanzada por James.

Toda esa primera parte había sido un suplicio para Aston Villa, carente de ideas ofensivas y superado por un Chelsea que necesitaba ganarle para volver al lote de los de arriba en la tabla de posiciones.

Sin embargo, los Villanos tuvieron reacción y lo empataron a los 18 del complemento por intermedio de Watkins. Sólo a falta de 6 para cumplirse el tiempo reglamentario, Watkins selló la remontada para la revelación de la Premier. El único que por ahora le sigue el ritmo al Arsenal y Manchester City, a sólo tres unidades de la cima.

En Chelsea también fue titular Alejandro Garnacho que poco a poco comienza a ganar protagonismo en su nuevo club.

Ganaron los líderes

Fue clave la victoria de Aston Villa en una salida tan riesgosa, ya que primer y segundo no dejaron escapar puntos. Arsenal derrotó como local a Brighton 2 a 1, mientras que el City repitió el resultado, pero como visitante del Nottingham Forest.

De esta manera, las posiciones siguen inalterables, salvo para el último campeón en el Mundial de Clubes que con su derrota en casa a manos de Aston Villa ahora quedó quinto y fue alcanzado por el Manchester United, en la pelea por entrar a la próxima Champions League.

Liverpool, por su parte, parece ir dejando atrás la crisis deportiva. Ganó en casa también 2 a 1 ante el Wolves y se mantiene cuarto. De todas maneras, la brecha con el líder Arsenal se mantiene en diez puntos, mucho para dos equipos que suelen perder poco a lo largo del año.