El Centro de Residentes Santafesinos destinó el aporte del Programa Clubes Sociales -que impulsa el gobierno provincial- a concretar refacciones en la pileta; entre ellas, el cambio de la globa que cubre el natatorio, un anhelo largamente esperado por los socios. La entidad ubicada en calle Río Negro 2710 del barrio Limay recibió un aporte de 50 millones de pesos de dicho programa, el cual apunta a fortalecer la función social de los clubes e instituciones deportivas como espacios de encuentro y desarrollo comunitario.

El aporte forma parte de la inversión de más de 4.000 millones de pesos que el gobierno destinó a 92 clubes de la provincia.

Francisco Piazza Castagna, presidente de la institución deportiva, destacó el aporte provincial que permitió solucionar un problema de muchos años en relación al mantenimiento del natatorio. “Nuestro club tiene una sola disciplina: natación. Así es que el aporte lo volcamos de lleno al natatorio”, contó. El dirigente explicó que “el cerramiento que teníamos era una estructura metálica de chapa plegada y al ser un ambiente cerrado el cloro que se evapora daña mucho a la estructura, lo cual demanda mucha inversión en obras de mantenimiento. Anualmente teníamos que repararla y gracias a este aporte, ya no lo tendremos que hacer más”. “Ahora contamos con una estructura completamente nueva y con un material especial de gran resistencia y capacidad para soportar cargas y resistencia a la abrasión y la absorción de fluidos de los productos químicos”, explicó.

Con entusiasmo puso en valor este avance. En este sentido recordó la emoción que sintió Jorge Barrera, uno de los empleados más antiguos del club, cuando tuvo que hacer el último desmontaje de la globa sabiendo que nunca más va a tener que reparar la estructura de la pileta. “Es un cambio histórico que el socio sabrá apreciar y el ambiente deportivo en general, que también puede ver como la provincia crece en cada una de sus instituciones”, indicó.

“El natatorio se integra a una segunda etapa que incluye vestuarios y locales comerciales sobre calle Río Negro, algo que creemos va a cambiar la historia del club”, se entusiasmó. “También proyectamos incluir el mejoramiento de las boteras que tienen que ver con la actividad del canotaje y, pensando en un entorno saludable del desarrollo de nuestros jóvenes, hemos sumado a un profesor con historia en la formación (Guillermo Santamaría) para los proyectos deportivos en el club”, concluyó.