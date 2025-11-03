EL Torneo Regional Federal Amateur culminó su primera etapa en la fase de grupos. Alianza lidera de forma perfecta la zona 7 luego de ganar el cotejo de la fecha ante San Patricio, Independiente festejó en el Oeste ante Maronese y tomó el mando, mientras que Roca, La Amistad se recuperó de visitante y dejó tres líderes en el mismo grupo.

Puntaje perfecto para Alianza de Cutral Co en el Grupo 7. El elenco que dirige Jorge Lencina superó 2-1 a San Patricio del Chañar en un duelo mano a mano entre ambos protagonistas.

EL Santo quedó con apenas tres unidades luego de dos derrotas seguidas, y post cotejo expresó su mal estar no solo por la terna arbitral (recurrente en varios partidos de la competencia) y por el trato de la parcialidad visitante, quien agredió desde la platea del Pedro Ducas.

Por el mismo grupo, Patagonia se llevó los tres puntos de Allen, superando 1-0 a Unión Alem Progresista, y quedando como escolta del celeste.

En el Grupo 6, el único de la Patagonia con 3 equipos, Independiente derrotó 1-0 a Maronese en el oeste capitalino, y tras el debut con empate, tomó la cima. Hernán Azaguate en el final el único tanto del juego.

Un juego también cargado de polémicas, por errores arbitrajes para ambos lados, un gol perfectamente habilitado para la visita, y otro más grosero para el local en una pelota parada.

Por su parte en el grupo de los rionegrinos, La Amistad se llevó un gran triunfo 2-1 ante el Deportivo Roca en el Maiolino y se recuperó de la derrota jornada pasada, alcanzando al naranja con 6 puntos.

Argentinos del norte hizo lo propio de visitante, en Cipolletti derrotó a Pillmatún por 2-1 y también quedó con 6 puntos en la cima. La Academia no suma unidades.

Próxima fecha inicia la segunda vuelta, donde se destaca el clásico de Roca entre el Carcelero y el naranja, además duelo entre elencos de Cipolletti; el líder Alianza visita a su escolta Patagonia, San Patricio va a Allen, y Maronese recibe a Petrolero.

Zona 6: Independiente 4, Maronese 3, Petrolero 1

Zona 7: Alianza 9, Patagonia 6, San Patricio 3, Unión de Allen 0

Zona 8: La Amistad 6, Deportivo Roca 6, Argentinos del Norte 6, Pillmatún 0.