El fútbol a veces tiene giros que ni el más imaginativo podría escribir. Guillermo “Pol” Fernández, referente y capitán de Godoy Cruz, está al borde de vivir un hecho tan curioso como doloroso: podría descender dos veces en una misma temporada.

El volante de 34 años será protagonista este sábado desde las 17, cuando el Tomba reciba en Mendoza a Deportivo Riestra en un duelo que definirá su permanencia en Primera. El equipo mendocino necesita ganar y esperar otros resultados para forzar un desempate y evitar el regreso a la Primera Nacional después de 17 años.

Pero mientras en el Malvinas Argentinas se juega la vida, en Brasil otro equipo con pasado “Pol” también sufre. Fortaleza, club en el que militó hasta julio y que hoy dirige Martín Palermo, está penúltimo en el Brasileirao con 30 puntos, a cinco de la salvación. Si el conjunto tricolor no logra revertir su situación, también perderá la categoría.

De concretarse ambos descensos, Fernández viviría un hecho inédito: haber formado parte en la misma temporada de dos equipos que bajan de división, uno en Argentina y otro en Brasil.

El propio exjugador de Boca y Racing, que ya tuvo un paso exitoso por Godoy Cruz entre 2015 y 2018, regresó al club para aportar experiencia en un momento clave. Pero el presente lo puso ante una de las “finales” más pesadas de su carrera, con la presión de salvar a un Tomba que este año disputó la Sudamericana y ahora pelea por sobrevivir.

Para colmo, no es el único argentino involucrado en esta trama: Juan Pablo Vojvoda, exDT de Fortaleza, hoy dirige al Santos, otro gigante que también coquetea con el descenso.