Miércoles 12 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Drama en San Juan

San Martín, entre el cielo y el infierno: puede jugar los playoffs o descender

El Santo llega a la última fecha del Clausura con un escenario insólito: está en zona de clasificación, pero también al borde del abismo. Si cae ante Aldosivi, podría despedirse de Primera.

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 13:08
El Santo sanjuanino vive un final de película: puede pelear por el título o caer al descenso en la misma fecha

En San Juan se vive un final de película. San Martín llega a la última fecha del Torneo Clausura con una situación tan increíble como inédita: puede meterse entre los ocho mejores del campeonato… o perder la categoría.

El equipo cuyano, que suma 19 puntos y pelea por el último boleto a los playoffs, enfrenta a Aldosivi en un duelo directo por la permanencia. Una verdadera final en la que no hay margen para el error: el que gana respira, el que pierde se hunde.

El reglamento del torneo agrega un condimento más a esta trama de tensión. En su artículo 26, la competencia establece que “en caso de que un club se encuentre en zona de descenso o deba disputar un desempate para definir descensos, no podrá disputar las instancias finales”. Es decir, aunque San Martín se clasifique deportivamente, quedará automáticamente fuera de los playoffs si termina comprometido en la lucha por no bajar.

El Santo, que soñaba con cerrar el año peleando por el título, podría ver ese sueño esfumarse si el promedio le juega una mala pasada. En San Juan, todos hacen cuentas y el partido con el Tiburón se vive como una verdadera final por la vida.

De un extremo al otro, San Martín se juega todo en 90 minutos: el pase a los playoffs o el descenso.

