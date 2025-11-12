La Selección Argentina de Fútbol cierra el año este viernes desde las 13hs en suelo africano, en el único partido que se disputará en la doble fecha FIFA, visitará a Angola, en un encuentro donde habrá varias bajas, otros nombres que serán puesto a prueba con miras al armado final para la gran cita mundialista del 2026.

Lionel Scaloni comenzó a perfila el equipo de cara al último compromiso del año, con varias bajas por lesiones, la no citación de jugadores del plano local, y otros por la demora en la vacunación obligatoria para ingresar al continente africano. A las bajas de Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Giovanni Simeone y Julián Álvarez, se le sumó Enzo Fernández, quien arrastra una lesión en la rodilla, y Franco Mastantuono que aqueja una pubalgia.

Ante estas ausencias, y nuevos nombres en la lista, Scaloni comenzó armar el equipo para la cita futbolística. En Principio Rulli estaría en el arco ganando le la pulseada a Benítez, ante la también ausencia de Emiliano Martínez. La defensa no sufriría grandes cambios, ya que Juan Foyth marcaría el lateral por derecha. Romero y Otamendi los centrales, y Tagliafico por izquierda.

En el mediocampo se mantiene Rodrigo De Paul y Mac Allister, Thiago Almada y Gio Lo Celso serían los compañeros de armado de juego para Lionel Messi y Lautaro Martínez en el ataque.

EL cotejo se disputará en el estadio 11 de noviembre de Lianda, “Este no es solo un partido, es un evento de dimensión internacional. Queremos que Angola muestre al mundo su capacidad organizativa”, declaró a principios de noviembre el presidente de la Federación Angoleña de Fútbol (FAF), Artur de Almeida, quien invirtió para este partido más de 37 millones de dólares.

EL estadio cuenta con capacidad para 50 mil espectadores, fue reformado y dejado en condiciones para este y futuros eventos deportivos. Es el escenario deportivo más grande del país, y un símbolo de infraestructura deportiva.