Ezequiel Centurión había sido notificado por River Plate para que se quedara en el club durante el 2026, siendo la primera opción del puesto para Franco Armani ante la inminente salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central.

El cipoleño inició sus vacaciones enfocado en la recuperación de su muñeca izquierda, sabiendo que el 2 de enero debería presentarse en Ezeiza para volver a estar al mando de Marcelo Gallardo y cumplir con un contrato que tiene fecha de finalización en diciembre del 2026 con el Millonario.

El futuro de Jeremías Ledesma está directamente ligado al de Ezequiel Centurión.

Sin embargo, Ledesma no se fue ya que en el Canalla renovaron a último momento con Jorge “Fatura” Brown y la otra opción que se le presentó como salida a “Conan” fue Tallares de Córdoba, donde no termina de concretarse la venta de Guido Herrera al Inter Miami de Lionel Messi.

Desde principios de diciembre que Andrés Fassi está en negociaciones con el conjunto de La Florida estadounidense. El presidente de la T se ha puesto tan exigente que la Comisión Directiva encabezada por David Beckam ya comenzó tratativas para mantener a Rocco Ríos Novo en el puesto, su último arquero campeón de la MLS.

El punto es que hay una promesa de Fassi con el arquero y capitán del equipo, pero si se cae la chance de ser compañero de Lionel Messi, Ledesma se quedarían sin otra alternativa cierta en este mercado de pases.

Guido Herrera, el arquero de la T, tenía encaminada su salida del club. Los cordobeses irían por Jeremías Ledesma.

El sábado, en la vuelta a los entrenamientos del conjunto cordobés, Herrera marcó el presente ya que su vínculo con la institución caduca en diciembre del 2026.

Escenario diferente

Para Centurión, el escenario ya es diferente porque en Mendoza fue campeón de Copa Argentina, tiene la chance de jugar Copa Libertadores y como tercer arquero de River no es un lugar apetecible en el plano personal.

Sin Ledesma, estar detrás de Armani es algo que lo seduce, pero si un arquero con tanta chapa como continúa, buscará volver a salir. En Independiente Rivadavia lo quieren, la propuesta está sobre la mesa y en consecuencia los últimos días del año serán decisivos.

Hasta el momento, Centurión permanece en Cipolletti junto a la familia y viajará a tiempo para iniciar la pretemporada con River el próximo viernes 2 de enero.