Con la llegada del fin de año, comienzan a multiplicarse las ceremonias de premiación y el fútbol tiene reservada una muy especial que es la del Premio Puskas, ni más ni menos que la mejor conquista goleadora, en este caso de todo el 2025 que tiene la aparición de dos argentinos: Santiago Montiel de Independiente y Pedro De la Vega de Seatle Sounders de la MLS.

La nómina está integrada en total por los 11 mejores tantos, desde enero a la fecha. Allí hay nombres de diferentes partes del mundo entre los que destacan: Alerrandro del Vittoria, Rice del Arsenal inglés, Lamine Yamal del Barcelona, entre otros.

La imagen oficial de l FIFA con todos los nominados al premio Puskas.

Aquí no importa cómo terminó el resultado, los autorizados a votar sólo opinan de la definición en el momento, la repentización, la magia, la habilidad para sacudir la red en algún momento del partido.

Y en este sentido, la pirueta de Montiel ante Independiente Rivadavia de Mendoza en Avellaneda dio la vuelta al mundo, en mayo, cuando el mediocampista ofensivo aprovechó el rebote a la salida de un tiro de esquina por los playoffs de octavos de final en el Apertura de la Liga Profesional.

En ese mismo momento, las redes sociales se hicieron eco de los premios Puskas para semejante conquista y finalmente ese momento llegó.

El de De la Vega fue jugando en Estados Unidos, un partido de la Copa de la Liga ante el Cruz Azul de México en el mes de julio por la fase de grupos de la competencia. Ese día, su equipo goleó como visitante 7 a 0 y el ex Lanús se hizo presente con el último de la lista y una exquisita definición de aire, tras un largo envío desde la derecha a izquierda.

Cuándo es la ceremonia

La ceremonia para la entrega de premios será el martes 16 de diciembre, dentro del programa de los "The Best" que son las estatuillas que la FIFA montó para competirle al prestigioso Balón de Oro que es propiedad de un revista francesa.

Ingresando a la página de la FIFA, los hinchas de todo el mundo pueden dejar su voto por el gol preferido del año. En medio de la ceremonia se develará al preferido del mundo.