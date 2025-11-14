En su último encuentro del año, la Selección Argentina cerrará su calendario futbolístico de 2025 con un amistoso frente a Angola este viernes desde las 13 horas en el estadio 11 de Novembro de Luanda. Este cotejo forma parte de las celebraciones por el 50° aniversario de la independencia del país africano y será una prueba para algunos no habituales del combinado nacional, que será capitaneado por Lionel Messi desde el comienzo .El partido será transmitido por TyC Sports y Telefé.

El director técnico Lionel Scaloni realizó modificaciones en la lista de convocados. Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron desafectados por no haber completado los requisitos sanitarios vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla. Además, Enzo Fernández no estará disponible ya que continúa en proceso de recuperación en Inglaterra. En su lugar, se incorporaron Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister. Además, Lisandro Martínez se reintegró a los entrenamientos, aunque no será considerado para jugar ya que recién retorna de una rotura de ligamentos.

Argentina llega a este compromiso tras haber ganado sus últimos partidos amistosos ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0). Scaloni planea presentar un equipo competitivo con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada en la delantera; Gerónimo Rulli en el arco; una defensa compuesta por Juan Foyth, Cristian Romero o Senesi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; y un mediocampo integrado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso o Nicolás Paz.

Por su parte, Angola, dirigida por Patrice Beaumelle, aprovechará esta ocasión para medir fuerzas y celebrar ante su público. El equipo africano finalizó en la cuarta posición de su grupo en las Eliminatorias Africanas y quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026 luego de empatar 2-2 en su vista al colista Eswatini, cerrando luego la fecha FIFA de octubre con un 0-0 ante Camerún.

Posibles formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.