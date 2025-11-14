¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 14 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
AMISTOSO INTERNACIONAL

Con Messi titular, Argentina cierra el año ante Angola en Luanda

La Selección argentina cerrará su actividad del año este viernes a las 13 en Angola, con un equipo competitivo y varias novedades en la convocatoria. El partido será transmitido por TyC Sports y Telefé.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 09:30
PUBLICIDAD

En su último encuentro del año, la Selección Argentina cerrará su calendario futbolístico de 2025 con un amistoso frente a Angola este viernes desde las 13 horas en el estadio 11 de Novembro de Luanda. Este cotejo forma parte de las celebraciones por el 50° aniversario de la independencia del país africano y será una prueba para algunos no habituales del combinado nacional, que será capitaneado por Lionel Messi desde el comienzo .El partido será transmitido por TyC Sports y Telefé.

El director técnico Lionel Scaloni realizó modificaciones en la lista de convocados. Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron desafectados por no haber completado los requisitos sanitarios vinculados a la vacuna contra la fiebre amarilla. Además, Enzo Fernández no estará disponible ya que continúa en proceso de recuperación en Inglaterra. En su lugar, se incorporaron Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister. Además, Lisandro Martínez se reintegró a los entrenamientos, aunque no será considerado para jugar ya que recién retorna de una rotura de ligamentos.

Argentina llega a este compromiso tras haber ganado sus últimos partidos amistosos ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0). Scaloni planea presentar un equipo competitivo con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada en la delantera; Gerónimo Rulli en el arco; una defensa compuesta por Juan Foyth, Cristian Romero o Senesi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; y un mediocampo integrado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso o Nicolás Paz.

Por su parte, Angola, dirigida por Patrice Beaumelle, aprovechará esta ocasión para medir fuerzas y celebrar ante su público. El equipo africano finalizó en la cuarta posición de su grupo en las Eliminatorias Africanas y quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026 luego de empatar 2-2 en su vista al colista Eswatini, cerrando luego la fecha FIFA de octubre con un 0-0 ante Camerún.

Posibles formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD