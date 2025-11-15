Está en juego la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde se definen los dos descensos de primera división. En el Malvinas Argentinas, Godoy Cruz recibe a Riestra desde las 17 con el único objetivo de ganar y esperar un milagro en la gran final mano a mano entre Aldosivi y San Martín de San Juan que se verán las caras en Mar del Plata.

En el José María Minella, por el interzonal de la última fecha, Aldosivi y San Martín se juegan el primer descenso mano a mano. Los dos equipos llegan con un gran cierre, pero una floja temporada los deja en la situación actual. El elenco de Mar del Plata depende de sí mismo, ganó 4 de los últimos 5 partidos, en la anual suma 30 unidades, dos más que su rival de turno y los mendocinos, mientras que está ante último en el promedio. La cuenta para el tiburón es clara: si gana se salva, si empata debe esperar que pasa con el tomba, si pierde desciende.

godoy Cruz debe ganar y espera un desempate para salvarse

En frente está San Martín, quien si debe hacer muchas cuentas pensando en todos los frentes. Como objetivo primario necesita ganar, y esperar el resultado Godoy Cruz para mantener la categoría. Si gana se asegura como mínimo un desempate. Al mismo tiempo, si logra mantener la categoría, tendrá premio doble ya que se meterá en los octavos de final. En la general acumula 28 puntos, misma cantidad que Godoy Cruz, mientras que está último en la tabla de promedios por detrás de Aldosivi.

Aldosivi y San Martín juegan mano a mano por la permanencia.

En simultáneo en Mendoza, Godoy Cruz la tendrá más difícil. Luego de un primer semestre con Copa Sudamericana, se vino abajo en el cierre del año sumando apenas un triunfo en los últimos 6 meses. Para lograr la permanencia necesita superar al Deportivo Riestra, quien está clasificado, y aspirar a un desempate con Aldosivi si empatan en Mar del Plata, o con San Martín si gana el elenco de San Juan. En la anual acumula 28 puntos, mientras que en los promedios está lejos de la conversación en el puesto 14.

Facundo Tello impartirá justicia en el duelo que se disputará en el Malvinas Argentinas, donde Godoy Cruz jugará de local, mientras que Nicolás Ramírez será el juez en el José María Minella.