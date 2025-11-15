El tenista serbio Novak Djokovic explicó por qué decidió rechazar un contrato millonario con una reconocida empresa de bebidas, revelando que la propuesta no encajaba con sus valores personales. En una entrevista con Piers Morgan, el ex número uno del mundo afirmó que no aceptará ser imagen de productos que él mismo no consumiría o que no recomendaría a sus hijos, subrayando que “la integridad pesa más que el cheque”.

Según reportaron algunos medios internacionales, la compañía detrás de la oferta habría sido Coca-Cola, aunque esto no fue confirmado ni por el jugador ni por la marca.

El deportista señaló que su objetivo es mantener coherencia entre su estilo de vida y las marcas con las que elige asociarse, incluso si eso implica dejar pasar acuerdos económicamente muy atractivos. Explicó que no es la primera vez que declina grandes contratos cuando siente que no representan su filosofía ni su visión sobre la salud y el bienestar.

Djokovic, que ha priorizado alianzas con compañías alineadas a su enfoque de vida, sostuvo que su responsabilidad como figura pública va más allá de lo deportivo. Para él, mantenerse fiel a sus principios fuera de la cancha es tan importante como los títulos que acumula dentro de ella.