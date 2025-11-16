Con los cuatro partidos disputados este lunes por la 16ª y última fecha de la fase de grupos en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional se definieron las llaves de playoffs por el título.

Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez Sarsfield y San Lorenzo de Almagro ya tenían su lugar asegurado del 1° al 5° del Grupo B, respectivamente luego del domingo. River Plate y Talleres de Córdoba ya estaban clasificados, pero recién este lunes conocieron su puesto. El Millonario terminó sexto mientras que Gimnasia de La Plata se adueñó de la séptima plaza, dejando a la T en el octavo lugar y fuera de competencia a Sarmiento de Junín.

Del otro lado, en la Zona A, Boca Juniors finalizó como líder, seguido por Unión de Santa Fe, Racing Club de Avellaneda, Central Córdoba de Santiago del Estero y Argentinos Juniors. Este lunes, Barracas Central empató con Huracán y finalizó sexto. Esa igualdad benefició tanto a Tigre como a Estudiantes de La Plata, los últimos dos que se clasificaron gracias a los resultados en los otros partidos (el 0-0 entre Belgrano y Unión, y la victoria de Independiente Rivadavia ante Defensa y Justicia).

A Boca Juniors nada pudo alterarle su condición del líder de la zona A por lo que va a enfrentar al octavo del grupo B, como Gimnasia y Esgrima La Plata como visitante de Platense derrotó a Platense por 3 a 0, el Xeneize tendrá como rival en La Bombonera a Talleres de Córdoba. Algo parecido a lo que sucedío con Rosario Central que en el Gigante de Arroyito será local de Estudiantes de La Plata.

Así quedó el cuadro

En definitiva los cruces serán, Rosario Central vs Estudiantes de La Plata, Lanús vs Tigre, Deportivo Riestra vs Barracas Central, Vélez Sarsfield vs Argentinos Juniors, Central Córdoba de Santiago del Espero vs San Lorenzo de Almagro, Racing Club de Avellaneda vs River Plate, Boca Juniors vs Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe vs Gimnasia y Esgrima La Plata.

Este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinará días y horarios, entre viernes y domingo habrá siete partidos, mientras que el choque entre Lanús y Tigre se pospuso para el miércoles 26, ya que el fin de semana el Granate afrontará la final de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil.