Esta fecha FIFA de noviembre entregó las últimas plazas confirmadas de clasificación directa al Mundial 2026, con definiciones en las Eliminatorias UEFA. En total ya son 32 selecciones las que aseguraron su lugar en la próxima Copa del Mundo. Los últimos en asegurar su boleto fueron Noruega, Croacia y Portugal, mientras que República Democrática del Congo se metió en el Repechaje internacional que da los últimos dos lugares.

Tanto los Vikingos Rojos como los lusos corrían con ventaja para ganar sus respectivos grupos, pero terminaron de confirmar su presencia con sendas goleadas. Noruega comenzó perdiendo pero lo dio vuelta para golear 4-1 a Italia y mandar a la Azzurra a Repechaje. Será el primer Mundial de los nórdicos en este siglo, ya que su última participación fue en 1998. También será el debut para el goleador Erling Haaland y el capitán Martin Ødegaard, las dos máximas figuras del equipo que brillan en Manchester City y Arsenal.

Otro de los que se sumó fue Portugal, que pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo tras ver la roja ante Irlanda no dejó dudas con un lapidario 9-1 frente a Armenia. Por último, Croacia se metió en su cuarto Mundial consecutivo al superar 3-1 a Islas Feroe para ganar el Grupo L con una fecha de anticipación. A sus 40 años, Luka Modrić jugará su quinta Copa del Mundo.

Por su parte, República Democrática del Congo (que fue mundialista en el 1974 jugando como Zaire) dio la gran sorpresa en las Eliminatorias Africanas. Los congoleños serán el representante de la CAF en la repesca internacional de marzo en México después de derrotar a Nigeria por penales después del empate 1-1. Previamente, habían eliminado a Camerún, otra potencia, en las semifinales.

RD Congo dio la sorpresa ante Nigeria y va al Repechaje internacional.

Las 32 selecciones ya clasificadas

1. Estados Unidos (Anfitriona)

​2. México (Anfitriona)

​3. Canadá (Anfitriona)

​4. Inglaterra (UEFA)

​5. Francia (UEFA)

6. Croacia (UEFA)

7. Portugal (UEFA)

8. Noruega (UEFA)

9. Argentina (CONMEBOL)

​10. Brasil (CONMEBOL)

​11. Ecuador (CONMEBOL)

​12. Uruguay (CONMEBOL)

​13. Colombia (CONMEBOL)

​14. Paraguay (CONMEBOL)

​15. Australia (Asia)

​16. Irán (Asia)

​17. Japón (Asia)

​18. Corea del Sur (Asia)

​19. Arabia Saudí (Asia)

​20. Qatar (Asia)

​21. Jordania (Asia)

​22. Uzbekistán (Asia)

​23. Argelia (África)

​24. Túnez (África)

​25. Egipto (África)

​26. Ghana (África)

​27. Marruecos (África)

​28. Cabo Verde (África)

​29. Costa de Marfil (África)

​30. Senegal (África)

​31. Sudáfrica (África)

​32. Nueva Zelanda (Oceanía)