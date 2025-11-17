En una serie absolutamente viciada de polémicas, Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Deportivo Morón y se clasificó a la final del Reducido de la Primera Nacional. El Aurinegro ganó por la mínima en el estadio Abel Sastre y, por ventaja deportiva, se metió en el duelo definitorio por el segundo ascenso a la Liga Profesional, en una llave quedará en la historia como una de las más escandalosas de la segunda categoría. Tras lo acontecido, Ricardo Sastre, presidente del club sureño, esbozó una más que polémica declaración en la que confesó que "obviamente con Tapia y Toviggino se nos hace más fácil".

“Obviamente se nos hace más facil con Tapia y Toviggino, tenemos una participación muy importante. No solamente en ser tenidos en cuenta como institución, sino en representatividad para los esquemas de asambleas de AFA ”, le dijo Sastre a la agencia Noticias Argentinas. En las semifinales, Deportivo Morón fue muy perjudicado por el arbitraje y la serie culminó una batalla campal entre los futbolistas de ambos equipos y una vuelta a Buenos Aires de la delegación del Gallo con represión incluida por parte de la policía chubutense.

Ricardo junto a su hermano Gustavo, intentente de Puerto Madryn.

La polémica serie de vuelta empezó torcida para Morón a pesar de haber ganado por 1-0 en el estadio Nuevo Francisco Urbano: una insólita suspensión al entrenador Walter Otta por supuesta declaraciones criticando a Tapia y Toviggino que nunca dio impidieron que su DT los dirija desde el campo en Puerto Madryn. A eso se le sumó una falta inexistente de Juan Manuel Cabrera que culminó luego en el tanto de Deportivo Madryn, anotado por Santiago Postel de cabeza.

A esto se le sumaron injusticias arbitrales por parte de Pablo Echavarría, el encargado de dirigir el duelo, que omitió la expulsión de Ezequiel Montagna y permitió varias situaciones violentas durante el encuentro. El equipo del Oeste del Conurbano bonaerense fue a Puerto Madryn con la ilusión de quedar a un paso de volver a Primera pero se volvió derrotado, y para colmo, esto no fue lo peor.

Batalla campal, gases y represión

Con el pitazo final que decretó la victoria de Deportivo Madryn por ventaja deportiva, se dio rienda suelta a la violencia. Se armó una tremenda batalla campal que terminó con jugadores del equipo sureño golpeando por la espalda a sus colegas, cuerpo técnico y dirigentes del Deportivo Morón que, por si fuese poco, luego fueron reprimidos por la polícia con palos y gas pimienta. Otta, que tuvo que ver el partido definitorio desde una tribuna del estadio Abel Sastre junto con la delegación dirigencial del club, también fue victima de la locura del final.

Así es que, luego de haber perdido la final por el primer ascenso ante Gimnasia de Mendoza en el estadio Ciudad de Vicente López por penales hace poco más de un mes, el Aurinegro llega a esta final del Reducido pasando de escándalo en escándalo. Recordemos que, en cuartos de final el conjunto chubutense perdía en la ida ante Gimnasia de Jujuy, pero al final del primer tiempo pero el árbitro Lucas Comesaña aseguró haber sido presionado e intimidado en el vestuario durante el descanso, no salió a dirigir el complemento y suspendió el partido. Esto derivó en que la Asociación del Fútbol Argentino fallara contra los jujeños y le diera por ganado el partido a Deportivo Madryn por 3-0.

El estadio del elenco sureño tiene una capacidad de 8 mil personas, menos que siete canchas de la Primera B Metropolitana y seis de la Primera C. Sin embargo, a pesar de esto, el recinto fue inspeccionado por AFA y aprobado para ser sede de las selecciones nacionales de fútbol. Hace 40 años que un equipo del sur de la Argentina no juega en la Primera División, pero parece que "es mucho más fácil" para el Aurinegro estar a un paso desde que hay buenas migas con Tapia y Toviggino.