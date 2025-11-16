El observado Deportivo Madryn derrotó como local a Deportivo Morón 1 a 0 por la semifinal revancha del Reducido de la Primera Nacional que conduce a la Liga Profesional 2026 y jugará la final ante Estudiantes de Río Cuarto en el ida y vuelta decisivo.

Apenas 14 minutos tardó el equipo dirigido por Leandro Gracián en marcar la primera diferencia. Fue por intermedio de la pelota parada en una gran ejecución de Nazareno Solís, haciendo conexión con al cabeza de Santiago Postel que con un preciso toque superó la estirada del arquero Julio Sálva.

Nada está exento de polémica en este partido y la queja de los visitantes tuvo que ver con la infracción previa al gol, la que sancionó el juez Pablo Echavarría y no pareció existir por parte de Juan Manuel Cabrera en un cierre sobre la derecha de la defensa. Desde ese lanzamiento cayó el centro que terminó en el gol

Las ilusiones por empatar el partido comenzaron a desvanecerse para el visitante a los 6 minutos del complemento cuando el defensor Joaquín Livera pegó un golpe descalificador con el codo mientras salía con la pelota y vio la tarjeta roja de manera correcta.

En inferioridad numérica, el Gallo fue con lo que pudo, exponiéndose a alguna contra determinante que no llegó y por eso se mantuvo la intriga por el resultado hasta el último instante.

Síntesis

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Germán Rivero, Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Juan Manuel Cabrera, Franco Lorenzón, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Matías Ballini, Emiliano Franco, Juan Olivares, Santiago Kubiszyn; Yair González, Ivo Constantino. DT: Walter Otta.

Gol: PT 14’ Postel (DM).

Cambios: ST al inicio Fabricio Sanguinetti por Ballini (M), 3’ Ezequiel Montagna por Pérez (DM), 7’ Ramiro Fergonzi por Costantino (M) y Gastón González por Kubiszyn, 25’ Jonathan Berón por González (M), 33’ Elias Contreras por Olivares (M), 30’ Abel Bustos por Solís (DM), Elias Ayala por Rivero (DM), 45’ Mauricio Mansilla por Sosa (DM), Thiago Yossen por Silba (DM).

Expulsado: ST 6’ Livera (M).

Árbitro: Pablo Echavarría.

La previa

Obligado a ganar después de haber perdido en la ida 1 a 0, el conjunto chubutense cuenta con ventaja deportiva por lo que no deberá preocuparse por la diferencia de gol, sí por quedarse con los tres puntos ante el Gallo.

Pablo Echavarría será el juez de un partido en el que estará puesta toda la atención por el señalamiento que acompaña a la campaña del Deportivo Madryn, máxime después de haber caído con Gimnasia de Mendoza en el primer intento de ascenso este mismo año.

Walter Otta, el técnico del conjunto visitante, fue suspendido por unas supuestas declaraciones en redes sociales en contra de un supuesto favoritismo para los patagónicos. A pesar de haber asegurado que se trataron de noticas falsas, el profesional recibió el castigo de inhabilitación por 30 días para ocupar un lugar en el banco de suplentes.

El viento que azota en la previa por el Coliseo del Golfo condicionará las acciones del juego sobre una cancha que siempre se presente en impecables condiciones.