Buscando un triunfo que alivie su presente, River recibe a Gimnasia La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura. Luego de la eliminación de Copa Argentina y en el medio de una crisis futbolística, el conjunto de Marcelo Gallardo va por la recuperación de local para comenzar a apagar el malestar de su gente y encaminar el rumbo para acercarse al objetivo de clasificar a los octavos del certamen doméstico y meterse en Copa Libertadores. Por ahora, es igualdad sin goles.

Colidio dejó la cancha por lesión

El delantero de River debió dejar la cancha a poco de comenzar el partido por una lesión muscular y es probable que sea baja para el Superclásico del próximo domingo. Tras una disputa con Juan Pintado, el ex Tigre se tomó inmediatamente la zona del isquiotibial izquierdo y tuvo que ser reemplazado por el juvenil Cristian Jaime mientras se lo veía con un gesto de gran preocupación. A falta de confirmación, todo indica que es una lesión muscular que compromete su presencia ante Boca.

Silbidos para los jugadores

En la previa del duelo ante el Lobo, el hincha riverplatense continuó expresando su disconformismo con varios de los jugadores. Entre los más reprobados estuvieron el colombiano Kevin Castaño, Facundo Colidio, Paulo Díaz, Miguel Borja y Giuliano Galoppo. Sólo dos de ellos fueron titulares, pero la gente fue contundente a medida que la voz del estadio iba nombrando a los futbolistas y éstos cinco fueron los más chiflados.

Formaciones

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia LP: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Monumental.

El cotejo cuenta con la transmisión de las emisorias del Grupo Prima Multimedios AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La previa

El Millonario figura quinto en la Zona B del Torneo Clausura con 21 puntos, a 9 unidades del líder Rosario Central. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, una victoria esta tarde aseguraría su clasificación a los octavos de final y continuaría su disputa con Boca por el último cupo vía tabla anual para la Libertadores. Los de Núñez tienen 52 puntos, cuatro menos que Boca, que hoy ganó, es segundo y metiéndose directamente.

Para recibir al Lobo, Gallardo no contará con Gonzalo Montiel, quien arrastra un esguince de rodilla, mientras que Enzo Pérez estará en el banco y podría retornar tras perderse varios encuentros por un corte en la rodilla. El que jugará de arranque será Ian Subiabre, que será uno de los que integre el ataque junto a Facundo Colidio y Maximilano Salas.

Montiel, una ausencia importante para River esta noche.

Por otra parte hay que destacar que en la tarde del sábado se conoció que Stéfano Di Carlo será el nuevo presidente de River por los próximos 4 años. Tras el cierre de los comicios, que tuvieron una participación histórica que involucró a unos 26 mil socios, el candidato del oficialismo se impuso con algo más del 61% de los votos.

Por su parte, Gimnasia (LP) llega sumergido en una dura realidad institucional luego de una asamblea polémica que terminó con disturbios. Llega de perder el clásico ante Estudiantes 2-0, y necesita sumar pensando en la permanencia. Tiene apenas 29 puntos en la tabla anual, cinco por encima de Aldosivi, y no puede descuidarse. En la zona acumula 13 puntos, por lo pronto fuera de zona de clasificación.