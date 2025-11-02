Qué le pasó a un integrante de Los Cafres antes del show en Neuquén

La presentación de Los Cafres en el estadio Ruca Che de Neuquén tuvo un comienzo inesperado este sábado por la noche. Uno de los integrantes de la banda sufrió un accidente vial en las inmediaciones del predio, cuando fue chocado por un auto pocos minutos antes de subir al escenario.

Según confirmaron fuentes de la organización del evento, el músico fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde recibió atención médica inmediata. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.

Los Cafres llegaron a Neuquén en el marco de la gira por sus 30 años de trayectoria, con un show que presentó un recorrido por sus grandes éxitos y nuevas canciones. Durante el recital, que convocó a cientos de fanáticos, el grupo detuvo unos minutos su presentación para agradecer públicamente al personal de salud neuquino. “Queremos reconocer el trabajo y la atención del equipo del Castro Rendón, que actuó con profesionalismo y rapidez”, expresaron desde el escenario, ante los aplausos del público.

A pesar del susto inicial, Los Cafres ofrecieron un show lleno de energía, repasando sus clásicos temas y compartiendo un mensaje de gratitud y cariño hacia la gente de Neuquén.

El episodio no pasó desapercibido entre los seguidores de la banda, que en redes sociales enviaron mensajes de apoyo al músico accidentado y destacaron la actitud solidaria del grupo.

Con el inconfundible sonido del reggae argentino y una conexión especial con el público patagónico, Los Cafres transformaron una noche marcada por la preocupación en una celebración de la música y la empatía.