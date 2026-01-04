Las imágenes de Zaira Nara junto a Robert Strom recorrieron Punta del Este y las redes como pólvora: caminatas, abrazos y gestos de complicidad que confirmaron que la modelo está atravesando un nuevo capítulo sentimental. En ese contexto, la historia paralela, que la vinculaba con Santiago Bauleti pareció desinflarse de golpe, dejándolo sin chances.

El streamer había quedado asociado a Zaira Nara en las últimas semanas, entre miradas cómplices, chistes al aire y una química que muchos daban por posible romance. Pero, después de las fotos con el heredero francés, el clima cambió. Lejos de redoblar la apuesta, Bauleti decidió tomar distancia y, prácticamente, bajar la persiana.

Todo ocurrió en el stream que ella conduce desde la costa junto al Pollo Álvarez. Entre risas y preguntas del público, una seguidora fue directa al punto y lo dejó sin escapatoria. La consulta sobre si estaría con Zaira en serio obligó al influencer a blanquear su postura. Sin vueltas, respondió: “Yo no estoy con personas en pareja. No tengo ese morbo”. Y, para que no quedaran grises, agregó: “Solo estoy con personas solteras”.

La frase cayó como una señal clara: no insistirá, no buscará más y, si hay alguien más en escena, él prefiere correr el cuerpo. La reacción de Zaira tampoco pasó inadvertida. Con una sonrisa, intentó sostener el juego y lanzó: “Yo estoy soltera”, mientras el estudio estallaba entre risas. Bauleti, rápido, devolvió el golpe con picardía: ¿Segura? El ida y vuelta fue breve, pero contundente.

En paralelo, el condimento extra llegó desde la producción, que musicalizó el momento con “La Tonta” y ese fragmento que dice “Mentís”, elevando todavía más el tono irónico de la escena. Pero más allá del humor, el mensaje quedó claro: si Zaira Nara está encaminada hacia otra relación, él no está dispuesto a competir.

Así, el “shippeo” que había nacido alrededor de ellos quedó prácticamente en pausa. Las fotos con Robert Strom marcaron otro rumbo y Bauleti eligió retirarse antes que quedar en medio de algo que no le pertenece. Un gesto que, entre líneas, habla de límites, respeto y un desamor que se asume a tiempo, antes de ilusionarse de más.