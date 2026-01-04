Matías Almeyda recorrió un extenso camino como entrenador hasta llegar a Europa en esa función, pero el primer paso en Sevilla no viene siendo sencillo para el argentino que este domingo sufrió la dura goleada ante Levante por 3 a 0 como local.

En la vuelta de la Liga de España, la 18ª fecha guardó diferentes capítulos y uno de ellos fue el que se vivió en el Sánchez Pizjuán con la caída del dueño de casa ante un rival directo en la pelea por la permanencia.

Con la derrota, Sevilla sumó la tercera caída en los últimos 5 partidos, racha en la que solamente ganó uno solo, pero aún se mantiene fuera de la zona de descenso directo, con cuatro puntos de luz.

Alexis Sánchez es uno de los principales delanteros del comprometido Sevilla.

Lo que preocupa en el Club es el mal momento financiero, sin dinero para contrataciones, lo que resta de temporada no será sencillo para Almeyda y sus dirigidos, que de todas maneras son conscientes de lo que les toca.

“Dije que competiríamos hasta el último momento por la permanencia y será hasta el último momento, el que no la vea es porque no quiere”, explicó el argentino en rueda de prensa.

Además, la semana se vivió con turbulencia ante el rumor de que Sergio Ramos sería parte de un grupo empresario con intenciones de comprar a la institución. Ante la consulta, Almeyda no se hizo el distraído y dijo: “No me puede meter en su economía, es libre de hacer lo que quiera. Lo respeto como persona y como jugador. Es una leyenda”.

La Liga de dos

Como es habitual, Barcelona y Real Madrid sigue mandando en las principales posiciones. Los catalanes habían ganando el clásico de la región el viernes ante Espanyol 2 a 0 como visitante y esperaron al domingo para conocer la suerte del Real Madrid.

En el Santiago Bernabéu no hubo espacios para las sorpresas y los de Xabi Alonso golearon a Betis 5 a 1, pese a la ausencia de Kylian Mbappé por lesión. Así, Barsa mantiene la distancia de 4 puntos en la cima de la tabla.

Gonzalo García, el canterano que la rompió en el Mundial de Clubes, hizo tres y pide pista, pese a que el técnico no ha podido romper con la sociedad Vinicius y el francés.

Gonzalo García hizo tres goles en el Bernabéu para el Real Madrid y recibió el saludo de Franco Mastantuono que ingresó desde el banco de suplentes.

Franco Mastantuono fue suplente e ingresó a falta de 13 minutos por el mismísimo brasileño que extrañamente no marcó. Los otros dos tantos del dueño de casa fueron obra de Raúl Asencio y Francisco García que jugó apenas el tramo final del partido.