Estudiantes de La Plata no calló y desmintió con dureza a la AFA señalando que en la reunión de Comité Ejecutivo no se trató ningún tema relacionado a la creación de la Copa de la Liga que proclamó campeón oficial a Rosario Central por haber ganado la Tabla Anual del 2025.

A través de las redes sociales oficiales, el Pincha expresó: “El Club estudiantes de La Plata informa a sus socios, hinchas y a la comunidad que en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto al reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

El cruce viene cargado de una cruzada institucional contra la gestión de Tapia que data de bastante tiempo atrás. Uno de los pocos que ha levantado la voz crítica, junto a Talleres de Córdoba, aun viéndose perjudicados en más de una ocasión por fallos arbitrales o decisiones externas que afectaron el normal desarrollo competitivo del club en relación al fútbol profesional.

Esto echa por tierra las confirmaciones de AFA respecto a que la Copa entregada al equipo de Ángel Di María haya sido una decisión de la dirigencia, más bien fue un resolución propia de Claudio Tapia, el presidente.

Desde la AFA Contraatacaron

Desde AFA no se quedaron inmóviles ante la publicación y en la cuenta de X de Pablo Toviggino, titular del Consejo Federal y una especie de vocero de Tapia, contraatacó.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal.

El texto del dirigente comienza con el término “Sir” que significa señor en inglés y tiene que ver con la acusación popular a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien quedó marcado por muchos hinchas después de un partido de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial de 2002.

Siempre en palabras de Toviggino, y sin nombrar al ex mediocampista Pincha, la publicación amplia: “No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA. Dale Miamense (Verón tiene proyectos empresariales en esa ciudad de La Florida), vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así concocés la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien SOS!!”.

Ese tramo no es el más duro, sino que el responsable de todo el fútbol de las provincias le dice “pecho frío” y por último si aclara: “Me olvidaba, Sí se votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin…”.

Así de informal y poco correcto en lo gramatical, pero en durísimos términos que no hacen más que profundizar las relaciones institucionales a horas del arranque para los playoffs por el Torneo Clausura en los que Estudiantes será visitante nada menos que de Central el domingo desde las 17:30.