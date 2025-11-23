La fase regular de las 11 zonas de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur define hoy sus clasificados a la siguiente instancia, donde varios elencos juegan mano a mano su futuro en la competencia, que entrega cuatro ascenso al Federal A.

En el Grupo 6, único integrado por tres elencos, Independiente y Maronese definen el boleto a octavos de final de la competencia. El rojo lidera con 7 puntos, el dino llega con 6, es decir que el ganador pasa, el empate favorece al equipo de Coronel, que será local desde las 17hs en La Chacra y con arbitraje de Ulises Jerónimo.

Por su parte en el Grupo 7, la definición estará entre dos elencos que pelean por el segundo lugar pero en diferentes canchas. San Patricio suma 6 puntos, y recibe a Alianza, ya con el primer puesto en sus manos. Danilo Viola impartirá justicia.

A la misma hora, Patagonia (6pts) recibe a Unión de Allen ya eliminado. Lucas Moreira impartirá justicia en el cotejo donde el naranja necesita ganar por muchos goles para asegurar su clasificación.

La Amistad va por el 1 de su grupo

En simultáneo y en el grupo de los rionegrinos, La Amistad y el Deportivo Roca buscan mano a mano el primer puesto. Desde las 17en el Predio ubicado en Cipolletti y con arbitraje de Darío Macchi.

Lidera La Amistad con 12 puntos, el naranja llega con 10 unidades. El que gana se queda con el primer lugar, el empate favorece al elenco de Cipolletti. Por otro lado está Argentinos del norte con 7 y que recibe a Pillmatun, pero el desempate con su clásico rival es favorable a Roca.

Patagonia, ante la gran chance de meterse en la siguiente rueda

El Regional Amateur en su región patagónica clasifica a los 11 primeros de cada grupo, más el mejor segundo, a los octavos de final, mientras que los 8 segundos restantes jugarán una fase de reclasificación para completar el cuadro de los 16 que irán por el ascenso.

Zona 6: Independiente 7, Maronese 6, Petrolero 1

Zona 7: Alianza 16, Patagonia 6, San Patricio 6, Unión de Allen 6.

Zona 9: Las Amistas 12, Roca 10, Argentino del Norte 7, Pillmatún 0.