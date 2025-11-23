Pasó el Gran Premio de Las Vegas en la madrigada del domingo. Franco Colapinto terminó en el puesto 17, y tras la sanción a los McLaren escaló al 15°. Pese a terminar, el piloto argentino no se mostró contento por el funcionamiento del auto “Fui muy lento toda la carrera” expresó.

En la largada, los dos Alpine sufrieron producto de una serie de toques entre varios pilotos, que dejaron a Bortoleto y Stroll fuera. Si bien Colapinto puedo seguir y terminar los 50 giros, la potencia de su monoplaza disminuyó a tal punto de ser el más bajo del pelotón.

"Una carrera muy frustrante, fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip, parecía. no se podía doblar el volante que se corría la parte de atrás. No sé si era por los daños o qué, pero fue un desastre hoy el auto”. Dijo el argentino, agregando además que “No sé si serán todos los daños que tuve, no sé cuántos puntos fueron pero por lo que escuché tampoco era para sentirlo tan mal al auto. Una carrera mala. Muy mala. Íbamos despacio”.

El argentino quedó en el puesto 15 luego de tres abandonos y la sanción que le pusieron a los McLaren, quienes fueron descalificados porque los autos no cumplían con el grosor mínimo del bloque posterior de deslizamiento, que influye en el efecto suelo, y que debe medir 9 milímetros.

Ante estos cambios, el campeonato quedó más parejo aún, ya que el líder Norris bajó a 390, mientras que Verstappen y Piastri lo siguen con 366, quedando 58 puntos en juego.