El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini participará este martes 25 de noviembre de una reunión con autoridades nacionales del área, en el marco del reciente anuncio de que Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad, asumirá a partir del 10 de diciembre como ministra por lo que será la asunción de Patricia Bullrich como senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La convocatoria fue anunciada en las últimas horas por el subsecretario de Articulación Federal, Néstor Majul; y el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco; quienes expresaron que se tratará de una reunión de carácter informativo y de análisis de gestión.

La agenda incluirá un repaso de las acciones federales en materia de seguridad, lineamientos de trabajo conjunto y evaluación de la gestión en el marco de las políticas nacionales de prevención, control y coordinación interjurisdiccional.

Si bien la idea de parte de la representación de la provincia norpatagónica es escuchar lo que se tenga que decir, también podría haber planteos sobre los puntos que significan de mayor interés para la jurisdicción.

Según averiguó MejorInformado, ellos son la protección de la frontera y el accionar de las fuerzas federales en el marco de la lucha contra el narcotráfico, puntos que siempre están en la agenda del Ejecutivo neuquino.

El Gobierno de Rolando Figueroa considera a la seguridad uno de los pilares de la gestión, y la participación de Nicolini en el encuentro de mañana se enmarca en un buen vínculo que existe entre el Ejecutivo de Javier Milei y las autoridades provinciales.

