El hombre que estaba preso por asesinar a su madrastra y que había logrado fugarse en medio de un apagón finalmente fue recapturado en Paraguay. Se trata de Jonatan Ariel Da Silva, que llevaba una semana prófugo después de saltar el muro de la Unidad Penal VII de Puerto Rico, en Misiones, y perderse en la oscuridad tras el corte de energía que favoreció su huida.

Apenas escapó las autoridades misioneras activaron un seguimiento a contrarreloj, con tareas encubiertas y el análisis de distintas pistas que apuntaban a que el condenado podía intentar cruzar la frontera. Los indicios llevaron rápidamente a Paraguay, por lo que se envió su legajo completo y se emitió una alerta para sumar a las fuerzas del país vecino al operativo.

Fuga frustrada

Con esos datos, la Policía Militar paraguaya logró localizarlo este domingo en la zona de Yatytay, Bonanza. Desde Misiones, un agente encubierto mantuvo contacto directo con quienes participaron del procedimiento y confirmó que el detenido era efectivamente Da Silva.

Ahora resta que las autoridades definan los pasos formales para su extradición o traslado, de acuerdo con la normativa vigente. Mientras tanto, el misionero permanece en el vecino país.