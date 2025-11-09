¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 09 de Noviembre, Neuquén, Argentina
DEPORTE DE MODA

Se llevó a cabo el primer encuentro recreativo de newcom en Neuquén

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 20:37
En el Polideportivo Gigante del Este del barrio Provincias Unidas se realizó el primer encuentro recreativo de newcom en Neuquén Capital

Se realizó el primer encuentro recreativo de newcom en Neuquén Capital que reunió a los grupos de los talleres municipales para personas adultas. El subsecretario de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, Matías Hess, expresó que “fue una jornada completa y plena donde, por supuesto, no faltó el mate, la buena onda, la música, pero sobre todo ese espíritu de estar activos, de hacer este deporte que realmente los entusiasma y los atrapa y les encanta”.

El funcionario señaló que la actividad se dio en el marco de las propuestas de talleres para adultos mayores, que son libres y gratuitos, y que propone el municipio a lo largo y a lo ancho de la ciudad. La actividad  se desarrolló en en el Polideportivo Gigante del Este, en el barrio Provincias Unidas. Hess destacó y agradeció al presidente de la vecinal, Jaime Vallejos, por facilitar las instalaciones para que las y los participantes pudieran disfrutar de la jornada.

Participaron los tres grupos municipales que funcionan en distintos sectores de la ciudad: en la vecinal Huiliches, a cargo del profesor Andrés Porro; en el SAF de Confluencia, coordinado por la profesora Bárbara Vallejos; y en Provincias Unidas, con la profesora Azul Arévalo.

“Fue muy importante poder llegar a coincidir en este encuentro del cual no solamente participaron los distintos grupos de los centros sino que además se sumó CALF a través de sus dispositivos de salud”, indicó Hess. El subsecretario contó que el equipo de CALF realizó controles de glucemia y presión arterial, además de desplegar un dispositivo de vacunación, y agradeció al Banco Macro por haber entregado presentes a las y los participantes.

Finalmente, Hess adelantó que la actividad continuará en los próximos meses: “Se nos acerca el cierre de año, ya se viene el plan de verano donde habrá espacio para poder seguir practicando este deporte, y el año que viene con todo seguir, creciendo en distintos lugares con los grupos que ya están conformados y con la nueva gente que se quiera sumar a practicar newcom”.

La propuesta forma parte del programa municipal de talleres para adultos mayores, que impulsa espacios recreativos, deportivos y de encuentro en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de promover la actividad física y el bienestar integral de las personas mayores.

