Se realizó el primer encuentro recreativo de newcom en Neuquén Capital que reunió a los grupos de los talleres municipales para personas adultas. El subsecretario de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, Matías Hess, expresó que “fue una jornada completa y plena donde, por supuesto, no faltó el mate, la buena onda, la música, pero sobre todo ese espíritu de estar activos, de hacer este deporte que realmente los entusiasma y los atrapa y les encanta”.

El funcionario señaló que la actividad se dio en el marco de las propuestas de talleres para adultos mayores, que son libres y gratuitos, y que propone el municipio a lo largo y a lo ancho de la ciudad. La actividad se desarrolló en en el Polideportivo Gigante del Este, en el barrio Provincias Unidas. Hess destacó y agradeció al presidente de la vecinal, Jaime Vallejos, por facilitar las instalaciones para que las y los participantes pudieran disfrutar de la jornada.

Participaron los tres grupos municipales que funcionan en distintos sectores de la ciudad: en la vecinal Huiliches, a cargo del profesor Andrés Porro; en el SAF de Confluencia, coordinado por la profesora Bárbara Vallejos; y en Provincias Unidas, con la profesora Azul Arévalo.

“Fue muy importante poder llegar a coincidir en este encuentro del cual no solamente participaron los distintos grupos de los centros sino que además se sumó CALF a través de sus dispositivos de salud”, indicó Hess. El subsecretario contó que el equipo de CALF realizó controles de glucemia y presión arterial, además de desplegar un dispositivo de vacunación, y agradeció al Banco Macro por haber entregado presentes a las y los participantes.

Finalmente, Hess adelantó que la actividad continuará en los próximos meses: “Se nos acerca el cierre de año, ya se viene el plan de verano donde habrá espacio para poder seguir practicando este deporte, y el año que viene con todo seguir, creciendo en distintos lugares con los grupos que ya están conformados y con la nueva gente que se quiera sumar a practicar newcom”.

La propuesta forma parte del programa municipal de talleres para adultos mayores, que impulsa espacios recreativos, deportivos y de encuentro en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de promover la actividad física y el bienestar integral de las personas mayores.