La segunda jornada de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025), que se disputan por primera vez en Rosario, Rafaela y Santa Fe, dejó un hito histórico para Neuquén: Oriana González Vargas y Wanda Arca lograron la primera medalla de oro de la provincia en la disciplina de tiro con arco, modalidad recurvo femenino por equipos.

La competencia se desarrolló en el predio del hipódromo del Parque Independencia de Rosario, donde Neuquén también obtuvo una medalla de bronce gracias a Esteban Silva, en la modalidad recurvo individual, repitiendo el podio que alcanzó en los 2° Juegos Panamericanos Junior en Asunción.

Neuquén festeja: González Vargas y Arca logran la primera presea de oro en Rosario

El triunfo de González Vargas y Arca destacó no solo por el valor de la presea, sino por la consolidación de un equipo con talento y experiencia que marcó el comienzo dorado de Neuquén en los JADAR.

Otros deportistas de la provincia también tuvieron actuaciones destacadas: en beach vóley, la dupla Fausto Inostroza y Leonel Pintos derrotó en tie break a Juan De Serchio e Isaac Osatinsky y avanzó a la final, donde este jueves se enfrentarán a Ignacio Moreno y Enzo Lecussan a partir de las 14, con transmisión en vivo.

La dupla neuquina avanza a semifinales tras un emocionante triunfo en tie break

En bádminton, Máximo Rettig y Francesco Cappi se clasificaron a las semifinales de singles y dobles, asegurando medallas en dobles. Valentín García y Lucía Cisneros también compitieron con altibajos, mientras que otros integrantes avanzaron o quedaron fuera en partidos muy disputados.

En golf, Nicolás Cabanillas terminó décimo entre 21 competidores; en squash, Diego Albistro cayó 3-1; y en tenis femenino, Agustina De Lucente y Agustina Zurita no pudieron sumar en el debut de singles, aunque tendrán oportunidad en dobles este jueves. En judo, Tomás Paredes y Jerusalén López no lograron avanzar a la zona campeonato.

Neuquén dijo presente en judo: Paredes y López lucharon con garra en los JADAR 2025

El canotaje debutará este jueves en Santa Fe, con la participación de Julián Corsich, Joaquín Fernández, Gabriel Freccero, Agustín Jadull, Mateo Pradines y Mariano Turner, quienes buscarán seguir sumando alegrías para Neuquén en los JADAR 2025.