Finalizado el 2025 se conoció que durante el año hubo récord histórico de venta de autos usados, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). El año pasado se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, un 8,12% por encima de igual período de 2024 (1.745.335 unidades).

Comparado con noviembre 2025 (132.089 unidades), la suba llegó a 15,07%. El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. En 2025 se comercializaron 104.581 unidades de este modelo.

Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor, comentó que el 2025 "mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca. El reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año, mostraron sus resultados en el sector”.

El anterior récord había sido en el 2013, con 1.855.032 unidades. Príncipe dijo: “Este 2026 nos enfrenta a desafíos. Uno es trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas de las unidades, herramienta fundamental que hoy todavía se encuentran fuera de los valores adecuados”.

"El desafío de lograrlo se verá reflejado en un mejor acceso del público a la compra de un auto usado y por ende del crecimiento en el volumen de ventas por parte de las agencias de Argentina”, sostuvo Príncipe.

En las provincias, las que más crecieron en el período de enero-diciembre fueron:

Formosa: 29,68%

Santiago del Estero: 25,24%

Neuquén: 23,73%

Jujuy: 17,12%

Catamarca: 17,11%

El ránking de los autos usados en 2025 quedó así:

VW Gol y Trend: 104.581

Toyota Hilux: 74.097

Chevrolet Corsa y Classic: 55.501

VW Amarok: 50.957

Ford Ranger: 50.552

Ford EcoSport: 39.401

Toyota Corolla: 38.205

Peugeot 208: 38.079

Fiat Palio: 35.938

Ford Ka: 33.516

El ránking de autos usados de diciembre fue así: