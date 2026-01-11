Después de varios años instalado en el exterior, Maxi López tomó una decisión clave para esta nueva etapa de su vida: mudarse a la Argentina y empezar a proyectar su futuro laboral desde Buenos Aires. Ese movimiento no pasó inadvertido y, en las últimas horas, se conocieron detalles de uno de los proyectos que más intriga generó en el ambiente del espectáculo.

La información se reveló en Implacables, donde Naira Vecchio lanzó una primicia que rápidamente dio que hablar. En vivo, confirmó que Maxi López prepara un reality show propio que mostrará su día a día y el proceso de cambio que decidió encarar en esta etapa.

“Esto es una primicia. Estuve hablando con él y, además de Olga, va a haber un reality de Maxi López. Lo va a subir a sus redes sociales. Es su puesta a punto”, contó la panelista, dejando en claro que se trata de un proyecto personal y con fuerte exposición digital.

Según explicó Vecchio, el foco del reality estará puesto en una transformación física consciente y planificada. El exfutbolista habría asumido la necesidad de bajar de peso y mejorar su estado físico, y decidió hacerlo con acompañamiento profesional. “Él es consciente de que tiene que adelgazar unos kilos y va a hacerlo con una productora independiente”, detalló.

El formato del programa ya estaría definido. La idea es registrar todo el proceso durante un período de tres meses, sin ocultar los momentos más exigentes del cambio. “Lo va a grabar durante tres meses. Va a tener un nutricionista y un personal trainer que lo controle”, precisó Vecchio, y agregó: “Se va a emitir día a día su evolución”.

El reality se grabará íntegramente en la Argentina, país al que Maxi López regresará junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos, Elle y Lando. La mudanza no solo responde a una cuestión familiar, sino también a la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos profesionales vinculados al streaming y a la televisión.

En paralelo, Maxi López ya comenzó a mostrarse activo en el medio local. Actualmente forma parte del streaming de verano de OLGA y atraviesa la recta final de su participación en MasterChef Celebrity, experiencias que funcionaron como antesala de esta nueva etapa.

Con el reality en marcha y otras propuestas sobre la mesa, Maxi López apuesta a reinventarse frente a cámara y compartir un proceso personal que promete generar impacto. La fecha exacta de inicio aún no fue confirmada, pero el proyecto ya está en marcha y marcará su desembarco definitivo en la Argentina con un formato que mezcla intimidad, exposición y transformación.