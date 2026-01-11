Cambio en la Justicia: asumió la flamante fiscal de Estado de la Provincia

La abogada Natalia Linardi asumió formalmente como Fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz y fue recibida por el gobernador Claudio Vidal, en el marco del fortalecimiento del trabajo institucional que lleva adelante el Ejecutivo.



Linardi es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional. Posee una Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad Austral, con una tesis aprobada por unanimidad, además de una sólida formación en derecho público y privado.



A lo largo de su carrera se desempeñó tanto en el ejercicio profesional independiente como en funciones de responsabilidad dentro del Estado. Entre 2024 y 2025 fue gerenta provincial de la Asesoría Letrada de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), donde tuvo a su cargo la coordinación de asesores letrados en toda la Provincia, la elaboración de dictámenes jurídicos, la intervención judicial y el asesoramiento a la presidencia de la empresa, trabajando de manera articulada con distintas áreas del Gobierno.



Asimismo, cuenta con matrícula profesional en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Santa Cruz, y ha desarrollado su actividad en distintas jurisdicciones del país.



“Su llegada a la Fiscalía de Estado representa un paso importante para seguir fortaleciendo el funcionamiento institucional de la Provincia y el cuidado de los intereses de Santa Cruz, siempre en el marco del respeto por la ley. Confío plenamente en su capacidad, su compromiso y su responsabilidad para llevar adelante esta tarea tan importante para todos los santacruceños”, expresó Vidal respecto de la asunción de la funcionaria.