Un hombre con un extenso prontuario por robos fue detenido nuevamente en Neuquén tras permanecer varios meses prófugo. La Policía lo recapturó esta madrugada, durante un operativo de observación en una vivienda del sector sudeste de la ciudad.
La División Recaptura de Evadidos había sido convocada por el Juzgado de Ejecución Penal para localizarlo, ya que contaba con un pedido de captura y rebeldía vigente. El sujeto había recibido prisión domiciliaria en 2024, pero decidió abandonarla y desaparecer, lo que motivó una investigación sostenida durante meses.
Los efectivos desplegaron distintas diligencias para establecer dónde se ocultaba hasta lograr interceptarlo cuando salía del domicilio vigilado. Según fuentes policiales, se trata de un hombre con antecedentes por distintos robos.
Recapturado
Tras su detención, fue notificado formalmente y trasladado de inmediato a una unidad penitenciaria, donde deberá continuar cumpliendo la condena en prisión efectiva.