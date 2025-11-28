La novela que hizo estallar al fútbol argentino sumó un capítulo todavía más caliente. La AFA, en una decisión que cayó como un baldazo de gasolina sobre una rivalidad ya encendida, comunicó una sanción ejemplificadora: suspensión diferida para los once jugadores de Estudiantes y seis meses de inhabilitación para Juan Sebastián Verón. El motivo, el famoso espadazo simbólico contra Rosario Central, ganador del título otorgado por la misma casa madre luego de un cierre de temporada envuelto en polémica.

Pero en La Plata no se quedaron de brazos cruzados. Apenas conocido el fallo, el club publicó un comunicado que dejó en claro que el conflicto no está ni cerca de apagarse. “Se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”, avisó la Comisión Directiva, acompañada de una foto que mostró a toda la dirigencia alineada detrás de Verón y del plantel profesional.

La respuesta pincha llega en medio de un clima futbolero espeso, con cuestionamientos públicos hacia Claudio “Chiqui” Tapia por sus maniobras, decisiones controvertidas y una conducción cada vez más resistida. Para muchos, la sanción a Estudiantes fue un mensaje político más que deportivo: un golpe de autoridad para dejar claro quién manda.

Mientras tanto, en UNO ya preparan la artillería. El club evalúa cada detalle del fallo y no descarta ninguna vía: desde intervenciones de Futbolistas Argentinos Agremiados hasta nuevas presentaciones ante el Tribunal de Disciplina. Lo que está claro es que el León no piensa entregarse mansamente.

El escenario abre interrogantes: si las penas se mantienen, el Pincha perdería a su once titular en el arranque del Apertura o incluso en un eventual Trofeo de Campeones, si logra quedarse con el Clausura. Sin embargo, los antecedentes indican que muchas sanciones se atenúan en los recesos entre torneos, aunque en esta ocasión el clima político complica cualquier gesto de flexibilidad desde Viamonte.